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中颱梅花外圍環流發威 明後兩天影響最大、雨勢緩和等這天

聯合報／ 記者吳姿賢／台北即時報導
梅花颱風威脅台灣，中央氣象局今天發布海上警報。圖／氣象局提供
梅花颱風威脅台灣，中央氣象局今天發布海上警報。圖／氣象局提供

中度颱風「梅花」威脅台灣，中央氣象局今天發布海上警報，預估明後兩天最接近台灣，外圍環流將影響台灣天氣，北部、東北部整天有雨，不排除有局部豪雨等級，也會出現瞬間強降雨，中南部地區整天斷斷續續有雨，若颱風如預期於周三北上離開，雨勢才會緩和。

氣象局觀測，梅花颱風今晚位於台北的東南東方340公里海面上，以每小時9轉6公里速度，向北轉北北西進行，近中心最大風速每秒43公尺，相當於14級風，瞬間最大陣風每秒53公尺，相當於16級風；七級風暴風半徑150公里，十級風暴風半徑50公里。

氣象局簡任技正伍婉華表示，氣象局持續發布北部、東北部、東南部海上警報，颱風未來將以較慢速度從東方海面北上，周一、二是颱風最接近台灣的時候，沿海將有強陣風，北部、東北部為最主要降雨區域。

伍婉華表示，受環流影響，台灣附近海浪明天將更為增強，東南部海面已經觀測到長浪，預估基隆北海岸、東半部沿海、綠島、蘭嶼、恆春半島、馬祖沿海都持續有長浪，預估持續到周三，海面或海邊活動要留意。

受颱風外圍環流影響，今早北部、東北部出現雨勢，下午往南擴展，台東、花蓮、南投都降雨，但主要雨區仍集中在北台灣，山區又比平地多。

氣象局統計，今天到晚上為止，最大雨勢在新北烏來，累計306毫米，桃園復興209毫米，都出現豪雨等級雨勢；新竹、苗栗、台中山區也有出現局部大雨。

明天雨勢部分，伍婉華表示，北部、東北部依舊一整天降雨，中南部不再是午後陣雨，而是變為整天有斷續降雨，北部、東北部、中部山區可能出現大雨或局部豪雨，類似天氣一直持續到周二，若周三如預期北移遠離台灣，降雨才會減緩。

伍婉華表示，海面風力增強，沿海也有強陣風，今天下午新北、桃園、台中、彰化、雲林、澎湖、花蓮已經出現八級陣風，預估今晚到明天沿海強陣風持續，宜蘭、西半部沿海、馬祖、澎湖有八到九級強陣風，可能帶來危險。

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