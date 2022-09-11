中秋晚會跳艷舞乳貼阿公 醫曝「能增加免疫力」

桃園榮民之家為紓解長輩過節孤獨感，相隔2年舉辦中秋晚會，找來勁歌熱舞團，舞者在熱舞過程中動作大膽，乳貼阿公跳艷舞，影片傳出引發各界爭議，桃園榮家事後解釋是因應長輩需求舉辦，舞者引發輿論將檢討；北市聯醫中興院區醫師姜冠宇表示，長照本身不該被限制想像，若是能刺激長者腦部血液循環、增加食慾和運動耐受度，也可漸進增加長者的免疫力。

姜冠宇表示，雖然桃園榮民之家是什麼狀況他不清楚，但昂照本身不應該被限制想像，試想，如果畫面是金盞花大酒店，是西裝比體健康老爺爺，他大方花錢買這些表演，外界還會怒罵不像話嗎？今天只是功能差一點、經濟背景差的，就要被認為他們沒這權利嗎？

姜冠宇表示，這個活動真正失職的是不夠平權，沒有顧及到阿嬤也有看猛男跳舞、與猛男互動的權利。姜冠宇說，平時去機構訪視或遠距視訊，這些長者不理就是不理，反應一天天越來越遲鈍、越來越懶得動，甚至懶得吞嚥，還有憂鬱交加、身心惡行循環等狀況，護理師講什麼溫暖化都跟屁話一樣。

姜冠宇說，如果有什麼事情讓長者心情好，可刺激他們的腦部血液循環、增加食慾和運動耐受度，這也是漸進增加長者的免疫力；表驗者注意感控措施，不會擴大養護機構的感染；活動細節沒有侵犯他人、觸犯法律、犯罪意圖的問題，也不會對身體真的造成危害，如造成腦血管破裂的狀況就好，剩下的外界加諸他人的道德觀感問題而已。

姜冠宇表示，就當作是一個創意，曲終人散，如此而已，機構是阿公阿嬤的，要走夜店風也是他們的喜好，最後推薦「老人Z」這部老到不行的先知動畫，看那個年代對於長者科技的恐懼，然而現在新創早就滿天飛，就會知道其實都是大家給予自己的限制罷了。