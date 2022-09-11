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一張圖看天氣！梅花颱風暴風圈逼進 外圍環流明起影響台灣

聯合報／ 記者吳姿賢／台北即時報導
梅花颱風在台灣東部停滯，氣象局上午發布海上颱風警報，台北市區今天風雨陣陣。記者邱德祥／攝影
梅花颱風在台灣東部停滯，氣象局上午發布海上颱風警報，台北市區今天風雨陣陣。記者邱德祥／攝影

中央氣象局預報，梅花颱風從台灣東邊海面通過，已經發布海上颱風警報，12日、13日最接近台灣；北部宜蘭防豪雨，沿海陣風、長浪，14日白天起颱風遠離，天氣逐漸回穩。

氣象局表示，第12號颱風梅花已來到台灣東方外海，暴風圈正逐漸進東半部、北部近海，12日、13日兩天在台灣東方緩步往北，外圍環流影響台灣天氣，14日起逐漸加速往北、遠離台灣。

此外，下午2時熱帶性低氣壓於日本南方海面形成，距台灣4000公里，對台灣沒有影響。

氣象局說，12日至14日清晨颱風外圍環流影響，各地容易下雨，北部、東北部、中部山區防大雨、豪雨，西半部、宜蘭、恆春半島及澎湖馬祖有較強陣風，澎湖及馬祖有短暫陣雨，金門晴到多雲。海邊浪大，海邊活動留意安全。

14日、15日颱風逐漸遠離，氣象局說，北部及東半部地區有短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後南部山區局部雷陣雨。澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。

14日基隆北海岸、東半部、恆春半島、馬祖仍有長浪，16日之後，天氣穩定，各地大多為多雲到晴，但午後東半部地區及山區有局部雷陣雨。

未來一周天氣。圖／氣象局提供
未來一周天氣。圖／氣象局提供

颱風 氣象局 梅花

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