聽新聞
test
0:00 / 0:00
一張圖看天氣！梅花颱風暴風圈逼進 外圍環流明起影響台灣
中央氣象局預報，梅花颱風從台灣東邊海面通過，已經發布海上颱風警報，12日、13日最接近台灣；北部宜蘭防豪雨，沿海陣風、長浪，14日白天起颱風遠離，天氣逐漸回穩。
氣象局表示，第12號颱風梅花已來到台灣東方外海，暴風圈正逐漸進東半部、北部近海，12日、13日兩天在台灣東方緩步往北，外圍環流影響台灣天氣，14日起逐漸加速往北、遠離台灣。
此外，下午2時熱帶性低氣壓於日本南方海面形成，距台灣4000公里，對台灣沒有影響。
氣象局說，12日至14日清晨颱風外圍環流影響，各地容易下雨，北部、東北部、中部山區防大雨、豪雨，西半部、宜蘭、恆春半島及澎湖馬祖有較強陣風，澎湖及馬祖有短暫陣雨，金門晴到多雲。海邊浪大，海邊活動留意安全。
14日、15日颱風逐漸遠離，氣象局說，北部及東半部地區有短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後南部山區局部雷陣雨。澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。
14日基隆北海岸、東半部、恆春半島、馬祖仍有長浪，16日之後，天氣穩定，各地大多為多雲到晴，但午後東半部地區及山區有局部雷陣雨。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言