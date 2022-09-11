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田馥甄感冒失聲...聲帶注射類固醇真有效？醫師：需48小時不說話

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
田馥甄感冒嚴重失聲，本來已經備妥4支類固醇，但為了給粉絲完美的演出，忍痛延期一周。圖／何樂音樂提供
田馥甄感冒嚴重失聲，本來已經備妥4支類固醇，但為了給粉絲完美的演出，忍痛延期一周。圖／何樂音樂提供

歌手田馥甄（Hebe）原定9月9日起至12日於高雄巨蛋舉辦4場「一一」巡演，但後來緊急公佈因田馥甄感冒嚴重失聲，本來已經備妥4支類固醇，但為了給粉絲完美的演出，忍痛延期一周。過去有許多歌手都在演出時「倒嗓」，天王等級的張學友、劉德華都曾有過，醫師就表示，聲帶注射的類固醇並非萬能，通常仍要搭配休息24至48小時不能講話，才能夠見效。

田馥甄9月9表示，團隊本來已經備妥4支類固醇，萬不得已時要往聲帶直接注射，要照常舉辦演唱會，但後來主辦團隊考量總彩排的聲音狀況仍不佳，因此決定延期，場次改至16日至19日演出。

振興醫院耳鼻喉部嗓音醫學中心醫師張智惠表示，聲帶需要透過黏膜震動來發出聲音，感冒時很容易聲帶會水腫，就沒辦法達到震動發聲，這時候就建議以「口服類固醇」治療；若是工作需要，要立刻發出聲音，現在有「肌肉注射」、「聲帶注射」兩種針劑的治療方式。

肌肉注射的類固醇施打，能夠急速讓身體用類固醇消腫，但長期使用會讓身體的腎上腺素分泌失衡，因此目前最新的「聲帶注射」，則是更針對病灶進行治療。不過，張智惠表示，聲帶注射屬於「微創手術」，手術過後的24至48小時內，若患者沒有好好休息，注射的類固醇會從施針的傷口處流出，失去治療的意義。

最好的方法還是在服用藥物後，讓聲帶好好休息。張智惠提醒，聲帶因為倒嗓接受治療後，最好還是要做好聲帶保養，刺激性酸辣、易造成胃酸逆流的食物都不能碰，若不慎逆流，胃酸卡在喉嚨，會一直想要清喉嚨，會惡化修復；含咖啡因的茶類、咖啡、氣泡飲都要少碰，最適合的保養還是「喝溫水」。

通常因為感冒接受聲帶治療的民眾，大約5至7天會痊癒，張智惠表示，若生病時胃酸堆積，又硬要講話唱歌，可能讓聲帶受損，出現合併症狀，像是長囊腫、息肉，甚至潰瘍，有時病患不好好休息，就會讓本來兩周可以好的病灶，拖到2個月才好痊，就算適用氣音講話也不可以，盡量避免使用聲帶，若有必要則小聲講即可，毋須使用氣音。

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