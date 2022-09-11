梅花颱風今晚逼近台灣 兩公路可能預警性封閉

梅花颱風今晚將逐漸影響台灣北部及東北部地區，公路總局表示，將視風雨狀況發布預警警戒作為，為維用路人安全將逐級提升警戒作業，不排除陸續實施預警性封路路段，包含台7線（北橫公路）、台9甲線（新烏公路）等颱風外圍環流影響的山區公路，實際作為仍依即時氣象情資決策後發布，並現場機動調整。

公路總局表示，將派員駐點守視、定時巡查，呼籲國人小心駕駛上開路段密切注意公路災情暨預警訊息，預為規畫行程。

公路總局表示，今日起因應颱風動態，與所屬工程處依最新情資召開工作會議，分析颱風各項可能情境，並盤點影響路段的排水設施及橋面或護欄排水孔清淤，重點監控路段橋梁颱風前巡查、易致災路段阻斷後替代路線資訊與現場指示導引牌面等項整備作業。

公路總局說，將持續監控颱風動態發布道路預警訊息，提醒用路人颱風警報期間避免行駛山區公路、隨時收聽警廣、並注意可變資訊看板（CMS）所顯示交通管制及訊息。