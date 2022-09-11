快訊

台南永康民宅烤肉致房屋全面燃燒 找到1焦屍2命危

聽新聞
test
0:00 / 0:00

梅花颱風今晚逼近台灣 兩公路可能預警性封閉

聯合報／ 記者吳姿賢／台北即時報導
梅花颱風今晚將逐漸影響台灣北部及東北部地區，台北車站周邊民眾午間撐傘逛街。圖／中央社
梅花颱風今晚將逐漸影響台灣北部及東北部地區，台北車站周邊民眾午間撐傘逛街。圖／中央社

梅花颱風今晚將逐漸影響台灣北部及東北部地區，公路總局表示，將視風雨狀況發布預警警戒作為，為維用路人安全將逐級提升警戒作業，不排除陸續實施預警性封路路段，包含台7線（北橫公路）、台9甲線（新烏公路）等颱風外圍環流影響的山區公路，實際作為仍依即時氣象情資決策後發布，並現場機動調整。

公路總局表示，將派員駐點守視、定時巡查，呼籲國人小心駕駛上開路段密切注意公路災情暨預警訊息，預為規畫行程。

公路總局表示，今日起因應颱風動態，與所屬工程處依最新情資召開工作會議，分析颱風各項可能情境，並盤點影響路段的排水設施及橋面或護欄排水孔清淤，重點監控路段橋梁颱風前巡查、易致災路段阻斷後替代路線資訊與現場指示導引牌面等項整備作業。

公路總局說，將持續監控颱風動態發布道路預警訊息，提醒用路人颱風警報期間避免行駛山區公路、隨時收聽警廣、並注意可變資訊看板（CMS）所顯示交通管制及訊息。

颱風 梅花 北橫

延伸閱讀

梅花颱風明後天最接近台灣 兩區域將有瞬間強降雨

梅花颱風一路向北 浙江沿海將掀10公尺巨浪

最快明天又有新颱風生成 未來動向、對台灣天氣影響曝光

颱風梅花逼近 台東劃定限制管制區違者最重罰25萬

相關新聞

中秋晚會跳艷舞乳貼阿公 醫曝「能增加免疫力」

桃園榮民之家為紓解長輩過節孤獨感，相隔2年舉辦中秋晚會，找來勁歌熱舞團，舞者在熱舞過程中動作大膽，乳貼阿公跳艷舞，影片傳...

一張圖看天氣！梅花颱風暴風圈逼進 外圍環流明起影響台灣

中央氣象局預報，梅花颱風從台灣東邊海面通過，已經發布海上颱風警報，12日、13日最接近台灣；北部宜蘭防豪雨，沿海陣風、長...

梅花颱風明後天最接近台灣 兩區域將有瞬間強降雨

中央氣象局今天上午已針對梅花颱風發布海上警報，預估明後兩天最接近台灣，屆時外圍環流將影響台灣天氣，北部、東北部將有整天降...

梅花颱風今晚逼近台灣 兩公路可能預警性封閉

梅花颱風今晚將逐漸影響台灣北部及東北部地區，公路總局表示，將視風雨狀況發布預警警戒作為，為維用路人安全將逐級提升警戒作業...

田馥甄感冒失聲...聲帶注射類固醇真有效？醫師：需48小時不說話

歌手田馥甄（Hebe）原定9月9日起至12日於高雄巨蛋舉辦4場「一一」巡演，但後來緊急公佈因田馥甄感冒嚴重失聲，本來已經...

最快明天又有新颱風生成 未來動向、對台灣天氣影響曝光

中央氣象局表示，今天下午有一個熱帶性低氣壓生成，預計24小時內發展為颱風，但距離台灣四千公里，對台灣天氣沒有影響。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。