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梅花颱風明後天最接近台灣 兩區域將有瞬間強降雨

聯合報／ 記者吳姿賢／台北即時報導
中央氣象局今天上午已針對梅花颱風發布海上警報。圖／氣象局提供
中央氣象局今天上午已針對梅花颱風發布海上警報。圖／氣象局提供

中央氣象局今天上午已針對梅花颱風發布海上警報，預估明後兩天最接近台灣，屆時外圍環流將影響台灣天氣，北部、東北部將有整天降雨，甚至出現瞬間強降雨。

氣象局觀測，梅花颱風目前位於台北的東南方約350公里海面上，以每小時8公里速度，向北北西進行，近中心最大風速每秒43公尺，瞬間最大陣風每秒53公尺，七級風暴風半徑150公里，十級風暴風半徑50公里。

氣象局簡任技正伍婉華表示，梅花颱風影響期間，今天到周三北部、東北部地區是最主要降雨區域。過去幾小時，颱風中心強度略為增強，但七級暴風半徑維持，此外白天颱風移動速度減緩，預估今天到周一、周二，都會以比較慢的速度從東方海面北上。

伍婉華表示，早上到下午北部、東北部降雨午後漸漸向南擴展到中部，台中、南投都出現降雨，但主要仍在北台灣，尤其山區雨勢很大，最顯著是新北烏來281毫米、桃園復興156.5毫米，目前降雨也持續。

今天颱風外圍環流一波波移入導致降雨，加上颱風移動速度慢，伍婉華表示，明後天颱風接近時，外圍環流將更綿密影響台灣天氣，甚至帶來瞬間強降雨。今天新北、新竹、桃園山區都出現時雨量50毫米以上降雨，新北及桃園山區還有70、80毫米以上時雨量。

伍婉華表示，目前為止，新北山區及桃園山區出現局部性豪雨，預估今天還會發生，基隆北海岸、宜蘭地區、新北到新竹、台北山區、台中山區也可能局部大雨。

至於明天天氣，伍婉華表示，北部、東北部降雨將更為明顯，一整天都有陣雨，其他各地隨著雲系飄入也有短暫陣雨 ；明天北部、東北部、中部山區將有大雨甚至局部豪雨，周三颱風遠離，雨勢才會緩和。

伍婉華提醒，沿海將有強陣風，台中、嘉義、雲林沿海地區、花蓮、澎湖已出現八級強陣風，今天晚上到明天強陣風愈來愈明顯，東北部、西半部沿海地區、澎湖、馬祖將有八到九級強陣風。

颱風 梅花 氣象局

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