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梅花來襲93航班受影響 航港局籲綠島小琉球旅客今提前返台

聯合報／ 記者吳姿賢／台北即時報導
受梅花颱風影響，離島海運多數航線明日停航，航港局呼籲民眾提早於今（11）日返台，以免滯留離島。航港局提供
受梅花颱風影響，離島海運多數航線明日停航，航港局呼籲民眾提早於今（11）日返台，以免滯留離島。航港局提供

航港局統計，明天定期航班95班，但因受到梅花颱風外圍環流影響，海象不佳，93航班將停航。航港局提醒，民眾要掌握颱風動態，注意海運航班開停航情形適時調整行程，原訂明日返回台灣綠島小琉球旅遊民眾，提前於今日搭乘航班返台。

航港局預估，明日海運本島與離島間11條航線開停航情形，台馬航線全數停航；台澎航線部分，高雄馬公線正常開航1航次，布袋馬公線、將軍東吉線全數停航。

東琉航線部分，東琉線開航1航次（公船琉興輪上午7時），停航49航次；鹽琉線、鵬琉線無航班。

東部航線部分，富岡綠島線、富岡蘭嶼線、後壁湖蘭嶼線全數停航。

航港局表示，相關航班資訊，已事先連繫澎湖、連江、台南、屏東及台東縣政府協助宣導當地旅遊旅客知悉，並同時督促業者周知受停航航班影響訂位旅客。

航港局說，呼籲原訂明日返回台灣綠島、小琉球旅遊民眾，提前於今日搭乘航班返台，另除正常航班外，已協調航運業者規劃疏運旅客返台的船班調度。

航港局提醒，布袋馬公業者今日下午公告明日全數停航，已督促業者聯繫訂票旅客辦理退票事宜，並通報馬公航空站及澎湖縣政府協助疏運旅客。

明日航班情況。圖／航港局提供
明日航班情況。圖／航港局提供

航班 航港局 小琉球 綠島

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