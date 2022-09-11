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中秋國道北返車流大爆發 這些路段恐一路塞到晚上8點

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
今天為中秋節連續假期收假日，國道各路段下午湧現北返車潮。記者趙宥寧／翻攝
今天為中秋節連續假期收假日，國道各路段下午湧現北返車潮。記者趙宥寧／翻攝

今天為中秋節連續假期收假日，國道各路段下午湧現北返車潮高速公路局預報員謝東宏指出，國一南屯至后里、西螺至埔鹽，國三北向草屯至霧峰、國三關西至大溪，國五宜蘭至坪林北返路段約要到晚上八點才紓解；中區也是北返車流，西螺、埔鹽、南屯、后里等路段下午會持續到晚上六點；南部地區國一北向鼎金路段、大灣以北現在也是車多。

高速公路路況預報員謝東宏指出，截至今日下午三點，國道全線57百萬車公里，預估今日全日累計109百萬車公里。而在國道五號雪隧主線，截至下午三時也湧入2萬3000輛次，較108年同期相比增加8%。

謝東宏表示，目前路況北部地區，國一北上新竹湖口車多；關西大溪車多；中部地區今日發生幾起事故，下午2點30分有小客車碰撞護欄，竹山路段也發生五部小客車追撞，事故也造成回堵車流，目前已排除。

中區國一北向王田台中車多，國三北向後龍至西濱也車多；南部地區國一北向鼎金系統、北向古坑車多；國五部分下午兩點也是一直都車多。

謝東宏表示，根據路況預測，今天下午北返車流已湧現，其中國一、國三北向車流約會在下午八點紓解；國五宜蘭北返路段會持續到晚上八點紓解。

另外，中區也是北返車流，西螺、埔鹽、南屯、后里等路段下午會持續到晚上六點；南部地區國一北向鼎金路段，以及大灣以北現在也是車多。

根據高速公路即時路況也可見，目前「紫爆」路段包含國道1號南屯-台中北向路段即時車速17公里；大雅-豐原北向路段即時車速15公里；豐原-台中系統北向路段即時車速18公里。國道3號九如-燕巢系統北向路段即時車速17公里。

其中，南屯交流道行駛國道1號至台中系統交流道，全長16公里從下午兩點開始持續「紫爆」，根據高速公路局即時路況如大型停車場，車輛在風雨中龜步前行。

國5北上主線雪隧也持續車多壅塞，宜蘭-頭城北向路段時速只有31公里。頭城-坪林交控北向路段時速也只有39公里；西北部也是紅一片，國道三號關西服務區-高原北向路段至大溪-鶯歌系統北向路段也是一片紅通通，即時車速不到40公里。

國道 高速公路 紫爆 中秋節 連續假期 車潮

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