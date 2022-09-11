颱風梅花接近 中央災變中心籲加強防颱整備

中央氣象局今天上午發布中颱梅花海上颱風警報，中央災害應變中心進行3級開設，副指揮官蕭煥章提醒，因應秋節收假返家交通需求，東部海岸公路應預做交管規劃和疏運配套方案。

由於中颱梅花的颱風海上颱風警報已於上午8時30分發布，中央災變中心也同步3級開設，並於下午召開第1次工作會報，根據最新氣象資料顯示，中颱梅花目前中心在台北東南方海面，向北北西移動，其暴風圈正逐漸進入台灣東半部海面，對東半部及北部海面構成威脅。

同時，巴士海峽及台灣附近各海面今天風浪也增大；基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海及馬祖有長浪發生機率；高雄以北、東北部沿海空曠地區及澎湖將有8至9級強陣風，請民眾多加留意。

中央災變中心副指揮官、消防署長蕭煥章會中也指示，「避免人命傷亡」不可掉以輕心，務必積極落實各項整備措施。首先，需持續監控颱風動態，主動提供地方政府天氣情資並保持密切聯繫，同時利用多元管道提供民眾各項所發布警特報訊息及天氣概況。

其次，及時傳遞中央災變中心各項情資供地方政府參酌，並通報地方政府針對部分海域觀光景點可能因長浪引發瘋狗浪，應適時運用多元管道及其他各項多元管道主動發布預警提醒民眾；加強宣導沿海養殖漁業落實相關防護措施，並請漁業電台提醒海上作業船隻注意人員安全。

蕭煥章指出，今天是中秋連假最後一天，針對迎風面東部地區預估將面臨民眾收假返家交通需求，因東部海岸公路極易受長浪造成潮浪壅高威脅用路人安全，提醒要預做管制措施規劃及交通疏運配套方案，尤其蘇澳至花蓮航線也請特別注意海上航行安全。

最後，蕭煥章說，受颱風外圍環流影響可能產生短延時強降雨情形，易導致都會地區地下道排水不及發生嚴重積水，加上明天是連假結束的首日上班日，提醒地方政府應確保防洪排水系統設施功能正常，做好地下道抽排水設施整備和即早啟動警戒措施，以避免發生民眾於車行地下道時發生危及行車安全情形。