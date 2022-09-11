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中颱梅花海警 嘉明湖向陽山步道等管制區禁止進入

聯合報／ 記者卜敏正／台東即時報導
中度颱風梅花暴風圈正逐漸進入台灣東半部海面，嘉明湖、向陽步道等處今天下午3點開始畫為管制區，各登山步道只出不進。圖／摘自台灣山林悠遊網
中度颱風梅花暴風圈正逐漸進入台灣東半部海面，嘉明湖、向陽步道等處今天下午3點開始畫為管制區，各登山步道只出不進。圖／摘自台灣山林悠遊網

中度颱風梅花暴風圈正逐漸進入台灣東半部海面，台東縣府今公告畫定向陽山等區域為管制區，並自下午3時起生效，限制或禁止民眾進入，違者將依法舉發，處罰5萬元以上、25萬元以下罰鍰，敬請民眾注意。 　

中央氣象局今天上午8時30分發布中颱梅花海上警報，目前中心位置在鵝鑾鼻的東北東方約380公里之海面上，以每小時8公里偏慢速度，向北北西進行動，其暴風圈逐漸進入台灣東半部海面，並對台灣東半部海面構成威脅。

縣府消防局災管科長吳昇遠表示，海上颱風警報已經發布，依災害防救法規定，公告畫定「向陽山區及大武山區、各河川溪流水域（含土石流潛勢溪流）、長濱至大武暨蘭嶼、綠島沿線之海岸、漁港等區域範圍」，為限制或禁止人民進入或命其離去之範圍。

他說，將透過管道聯絡入山登山客盡快下山，各入山步道也都進行管制、現在只出不進。另為確保民眾生命財產之安全，非持有通行證或應緊急避難之需要者，請民眾颱風來襲期間不得進入從事登山、健行、溯溪、戲水、觀潮、垂釣及捕魚等活動，如違反規定將依法開罰。 　

縣府也公告縣內各港口、岸際列入管制區，禁止船（筏）出海作業，並立即強制縣內各港口（泊區）大陸船員，暫置漁船進港避風及船員上岸安置，由海巡單位執行各商、漁港各式船舶進出港管制措施，各山區、各河川溪流水域，禁止從事危險活動，違反災害防救法者，協助執行之人員可依法間接強制或直接強制執行。

颱風 梅花 氣象局

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