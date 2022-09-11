國道北返多點「紫爆」 這路段塞車16公里如大型停車場

今天為中秋節連續假期收假日，國1、國3、國5北返車流量大，嚴重壅塞；中部也有多處路段紫爆。目前包含國道3號中港系統至大甲北向路段，時速15公里；南雲至竹山北向路段，時速僅14公里；新竹系統至寶山北向路段，時速19公里。

若從南屯交流道行駛國道1號至台中系統交流道，全長16公里幾乎都「紫爆」，根據高速公路局即時路況如大型停車場，車輛龜步前行。

現在是中秋節車潮北返高峰，國道多處路段紫爆或亮紅燈。紫爆路段包含國道3號中港系統-大甲北向路段即時車速15公里；南雲-竹山北向路段即時車速14公里；新竹系統-寶山北向路段即時車速19公里；國道1號南屯-台中北向路段即時車速17公里；大雅-豐原北向路段即時車速15公里。

國5北上主線雪隧也持續車多壅塞，宜蘭-頭城北向路段時速只有25公里。頭城-坪林交控北向路段時速也只有37公；西北部也是紅一片，國道1號新竹系統-新竹北向路段時速29公里；竹北-湖口服務區北向路段時速33公里。

高速公路局表示，預判今天下午重點壅塞路段為國1北向苗栗至湖口、南屯至后里、西螺至埔鹽系統；國3北向關西至大溪、大山至香山、草屯至霧峰、竹山至中興。

國5北向宜蘭至坪林；國6西向舊正至霧峰系統；建議用路人透過高速公路1968網站及App，並於行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段。