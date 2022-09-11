台鐵號誌故障竟修4天 產工籲改善人才外流及技術斷層

台鐵員林-花壇間號誌故障，衝擊中秋連假疏運，搶修四天才恢復正常。台灣鐵路產業工會今天說，台鐵長期人力不足，許多專業工作都外包處理，導致事情發生時根本無法掌握狀況、降低搶修效率，公司化也無法解決問題，應改善人才外流、技術斷層。

台灣鐵路產業工會表示，台鐵日前稱彰化段的通信電纜受干擾，造成號誌顯示紅燈，影響行車，原以為布放新的通信電纜，切換後即可恢復，但結果是經多次搶修，故障仍然沒有解決。誇張的是，每次搶修完畢，台鐵聲稱已經正常，但事實上號誌一直處於間歇性不穩定的狀態，屢屢恢復又故障，反而讓更多旅客前往車站，面對再次誤點、再次行程被耽擱，對旅客和基層員工都是壓力。

工會說，大大小小的故障事件、誤點事件，幾乎已是台鐵日常，本次事件更可以看出台鐵局敷衍了事的心態，沒有足夠人力和完善的作業措施，進行日常的檢修和保養，一旦在疏運量變大時發生故障，反而更難修復，影響也更嚴重。

工會表示，上至行政院，下至台鐵局，都聲稱「公司化」可以改變台鐵，但台鐵真正的沉痾弊病，高層政要很顯然到現在都搞不清楚。

工會說，長期以來，台鐵面臨嚴重人才外流、技術斷層，以及因人力不足下專業項目多以外包方式處理，造成鐵路相關技術沒有辦法掌握的根本問題。另也普遍存在使用不同系統和不同規格的設施，相互統一整合的困難。導致台鐵後續營運難以培養專門的技術基底，一旦故障只能尋求外包廠商來協助。這不僅導致台鐵局難以在第一時間完整掌握狀況，更會降低搶修效率。

工會說，層層外包的結果就是會遮蔽住真正的問題，只是將台鐵公司化根本無助於改善現況，今次是誤點，下次就有可能再重演普悠瑪和太魯閣的悲劇。現在層層外包導致台鐵內外都沒辦法有效整合，日益嚴重下去對台鐵和乘客都不是好事，真正的解方是台鐵運工機電的員工都要留下人才、作好技術傳承，維持充足人力，進行日常檢修，掌握好每一個環節，才有可能造就準時安全的台灣鐵路。