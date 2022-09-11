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高雄市增4例本土登革熱社區群聚 邊境開放鄰國疫情攀升

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
高市府防疫團隊持續對前鎮13里加強清消，防治登革熱傳染。圖／高雄市衛生局提供
高市府防疫團隊持續對前鎮13里加強清消，防治登革熱傳染。圖／高雄市衛生局提供

高雄市今天新增4例本土登革熱社區群聚，9月累計達7例。衛生局研判，感染個案位於前鎮已規畫警戒範圍，屬同一波疫情，明日持續擴大執行警戒範圍13里社區環境整頓，並獎勵民眾疑似症狀及早主動就醫。

高雄市衛生局副局長潘炤穎表示，防疫團隊9月6日疫情發生第一時間，即針對前鎮區崗山仔地區瑞豐里等警戒範圍13里。截至今天為止，總計擴大採檢806人，經實驗室檢驗確認新增4案PCR陽性，為已知3例社區群聚個案居住地比鄰，為既定警戒範圍內。當地社區共發現52處積水孳生病媒蚊點位，動員環境整頓配合噴藥滅蚊工作。

衛生局說，今天新增的4名確診個案，均為社區擴大疫調對象，分別為2名9歲男童、1名42歲女性，3人分別在9月6日至9日出現症狀；還有1名77歲男性，無症狀。檢驗確認均為登革熱第一型病毒，經流行病學綜合研判，為同一波社區群聚感染。

衛生局分析當地病媒蚊密度為布氏指數1-2級，高風險場域除家戶中存水容器如花器、桶缸盆甕外，空地、空屋、防火巷、積水地下室、市場、公園綠地、學校、工地、不流通溝段等，也是社區防治重點。防疫團隊明日針對前鎮區警戒範圍13里，發動「社區大掃蕩」環境整頓工作。

「針對登革熱，已展開擴大疫調採檢、孳生源清除、緊急噴藥三合一防治工作，三管齊下。」市長陳其邁表示，目前時序正處於登革熱疫情好發期，鼓勵市民自覺不適有登革熱症狀時能主動就醫，入境後5日內或發病2日內經主動通報而確診者，高雄市政府每案皆發給獎勵金2500元。高雄市有480家合約醫療院所備有公費登革熱NS1快篩試劑，也提醒臨床醫師落實TOCC，縮短「隱藏期」及早診斷。

潘炤穎表示，國際登革熱疫情嚴峻，鄰近國家如越南、菲律賓、泰國等疫情均處高峰或持續上升，如登革熱流行地區旅客進入社區，約5至7天潛伏期，之後於登革熱病毒血症期間，經由環境中孳生的埃及斑蚊或白線斑蚊叮咬，會散播登革熱病毒。民眾若出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，應盡速就醫。

高市府防疫團隊持續對前鎮13里加強清消，防治登革熱傳染。圖／高雄市衛生局提供
高市府防疫團隊持續對前鎮13里加強清消，防治登革熱傳染。圖／高雄市衛生局提供
高市府防疫團隊持續對前鎮13里加強清消，防治登革熱傳染。圖／高雄市衛生局提供
高市府防疫團隊持續對前鎮13里加強清消，防治登革熱傳染。圖／高雄市衛生局提供

登革熱 疫情

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