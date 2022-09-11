快訊

離職後發現高雄薪資水平超低 38歲女淚喊：阿姨我不想努力了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

梅花颱風稍增強又減速 明後兩天風雨影響最明顯

聯合報／ 記者吳姿賢／台北即時報導
梅花颱風路徑潛勢預報。圖／取自氣象局網站
梅花颱風路徑潛勢預報。圖／取自氣象局網站

中央氣象局持續針對梅花颱風發布海上颱風警報。中度颱風梅花下午2時的中心位置在台北的東南方約380公里海面上，以每小時8公里速度，向北北西進行，七級風暴風半徑150公里。其暴風圈正逐漸進入台灣東半部海面，對台灣東半部及北部海面構成威脅。

氣象局簡任技正伍婉華說，北部、東北部是主要的降雨區域。氣象局已發布豪雨特報，梅花颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，今天新北市及桃園市山區有局部大雨或豪雨，基隆北海岸、新北、宜蘭地區及台北、新竹山區有局部大雨發生的機率，注意強陣風、坍方、落石及溪水暴漲。

今天巴士海峽及台灣附近各海面風浪增大；台東今晨已觀測到1.8米左右的浪高，蘭嶼觀測到4.2米長浪。基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海及馬祖有長浪發生的機率，前往海邊活動注意安全。

今天高雄以北、東北部沿海空曠地區及澎湖將有8至9級強陣風，特別注意。

伍婉華說，梅花颱風強度增強一些些，速度有減慢現象。預估明天、周二以緩慢速度從台灣東方北上，周三逐漸遠離，明天、周二是影響最明顯的時候。

伍婉華表示，颱風正在逐漸接近，外圍雲系帶來的影響，明天新竹以北、東北部地區整天降雨，預估周三下半天降雨才會逐漸緩和。

至於是否有機會發布陸上颱風警報，她說，颱風中心稍微增強，以目前大氣條件看起來維持目前等級，還有一點點增強空間但有限，如果暴風圈擴大、路徑稍微偏西，就會離台灣更近一些，氣象局會持續留意。

氣象局持續針對梅花颱風發布海上颱風警報。圖／取自氣象局網站
氣象局持續針對梅花颱風發布海上颱風警報。圖／取自氣象局網站
降雨預報示意圖。圖／取自氣象局網站
降雨預報示意圖。圖／取自氣象局網站
強風、風浪預報示意圖。圖／取自氣象局網站
強風、風浪預報示意圖。圖／取自氣象局網站

颱風 氣象局 梅花

延伸閱讀

颱風梅花海警發布 石門水庫調節性放水

梅花颱風雨量注入滿庫 石門水庫調節性放水

梅花挾帶豪雨 氣象局：未達颱風假標準

梅花颱風逼近影響 新北桃園豪雨特報、北基宜竹大雨

相關新聞

不斷更新／收假日國5北返「紫爆」嚴重塞車 雪隧回堵5.5公里

（10:15更新） 國5北返車流量大，嚴重壅塞；目前宜蘭-頭城北向路段「紫爆」，時速只有17公里。頭城-坪林交控北向路段時速也只有36公里。 國5北上主線雪隧回堵5.5公里；各入口排隊：頭

梅花偏向「小鋼炮型」颱風 吳聖宇： 不排除發陸警

中央氣象局上午8時30分針對中颱梅花發布海上颱風警報。天氣風險公司天氣分析師吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，梅...

廖老大否認歧視懷孕 勞工局仍認為不妥

網紅、「賽車教父」廖老大的公司，因涉懷孕歧視引起議論。廖老大昨晚開直播說，是因為該名女員工請病假超過30天無法上班，影響...

梅花颱風稍增強又減速 明後兩天風雨影響最明顯

中央氣象局持續針對梅花颱風發布海上颱風警報。中度颱風梅花下午2時的中心位置在台北的東南方約380公里海面上，以每小時8公...

國5北上各交流道全回堵 主線「紫爆」4公里用路人提早北返

中秋節連假最後一天，國5出現北返車潮，目前北上路段的各交流道都出現1.5至3公里回堵，長長車龍排隊等著要上國5；至於雪隧...

財神爺掰！他買樂透只差1碼「一億頭獎秒剩6.9萬」

大樂透最新開獎號碼為07、15、17、28、36、39，特別號01。一名網友貼出自己的彩券，竟然中了五個號碼，唯獨特別獎沒中，只差一號便與頭獎1億元擦身而過，只中了6.9萬元的獎金。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。