梅花颱風稍增強又減速 明後兩天風雨影響最明顯

中央氣象局持續針對梅花颱風發布海上颱風警報。中度颱風梅花下午2時的中心位置在台北的東南方約380公里海面上，以每小時8公里速度，向北北西進行，七級風暴風半徑150公里。其暴風圈正逐漸進入台灣東半部海面，對台灣東半部及北部海面構成威脅。

氣象局簡任技正伍婉華說，北部、東北部是主要的降雨區域。氣象局已發布豪雨特報，梅花颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，今天新北市及桃園市山區有局部大雨或豪雨，基隆北海岸、新北、宜蘭地區及台北、新竹山區有局部大雨發生的機率，注意強陣風、坍方、落石及溪水暴漲。

今天巴士海峽及台灣附近各海面風浪增大；台東今晨已觀測到1.8米左右的浪高，蘭嶼觀測到4.2米長浪。基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海及馬祖有長浪發生的機率，前往海邊活動注意安全。

今天高雄以北、東北部沿海空曠地區及澎湖將有8至9級強陣風，特別注意。

伍婉華說，梅花颱風強度增強一些些，速度有減慢現象。預估明天、周二以緩慢速度從台灣東方北上，周三逐漸遠離，明天、周二是影響最明顯的時候。

伍婉華表示，颱風正在逐漸接近，外圍雲系帶來的影響，明天新竹以北、東北部地區整天降雨，預估周三下半天降雨才會逐漸緩和。