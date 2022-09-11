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高雄爆本土登革熱群聚 已7人染疫

聯合報／ 記者楊雅棠／台北即時報導
防疫人員於高雄市前鎮區執行孳生源查核，協助民眾檢視家戶內外環境及可接水容器是否有孑孓或蚊卵。圖／疾病管制署提供
防疫人員於高雄市前鎮區執行孳生源查核，協助民眾檢視家戶內外環境及可接水容器是否有孑孓或蚊卵。圖／疾病管制署提供

高雄爆登革熱群聚。衛福部疾管署今天再公布四例本土登革熱病例，均居住高雄市前鎮區，皆因昨天居住地臨近昨天公布的個案擴大採檢後確診。疾管署副署長莊人祥表示，整起群聚已有七人確診，目前將盡快找出確診個案，並已周邊五個里進行孳清。

疾管署於9月6日公布第一例前鎮區六旬老翁罹患本土登革熱，昨天又公布兩例本土個案，居住於案1的鄰近里，且病毒與案1均屬登革病毒第一型。

今天公布的四名個案則因因居住地鄰近昨天公布個案（案2、案3），於9月9日、9月10日接受擴大採檢後確診。個案為3例男性、1例女性，年齡介於未滿10歲至70多歲，近期均無國內外旅遊史，主要活動地點以高雄市前鎮區住家附近為主，且病毒與案1均屬登革病毒第一型，研判屬同起群聚感染。

莊人祥表示，由於病人比蚊子好找，得先盡快找出確診的個案，在蚊帳中隔離，避免透過蚊子再繼續傳播；因此提醒當地民眾有症狀盡快進行登革熱NS1快篩，並請醫療院所注意。另將針對個案居住和工作等活動地進行噴藥、孳清。

目前衛生單位已前往個案居住地及活動地周邊進行室內外噴藥化學防治與孳清，及擴大疫調採檢、醫療院所訪視等等工作，並加強醫療院所通報警覺。截至目前已擴大採檢806人，其中6人PCR陽性，分別為昨日與今日公布個案、784人陰性，其餘檢驗中。

根據疾管署統計，國內今年截至目前累計9例登革熱本土病例，分別為高雄市7例及台中市2例。另有31例境外移入病例，感染國家分別自越南18例、印尼6例、菲律賓2例、新加坡2例、泰國1例、緬甸1例及宏都拉斯1例移入。

另依監測資料顯示，國際登革熱疫情上升，鄰近之東南亞、南亞多國包括寮國、斯里蘭卡、越南、菲律賓、泰國及馬來西亞疫情處高峰或持續上升，並高於去年同期。另美洲地區疫情持續，累計報告超過226萬例，以南美洲巴西逾201萬例報告數為多，已為去年同期2.4倍，祕魯、哥倫比亞、尼加拉瓜及厄瓜多等疫情亦嚴峻。

國內受颱風接近影響，各地持續有降雨機會，民眾雨後應加強住家戶內外環境整頓及孳生源清除，落實「巡、倒、清、刷」；若需長時間在戶外活動，請穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可的防蚊藥劑；如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，應儘速就醫，並告知活動史，以利醫療院所即時診療及通報。

登革熱 高雄市

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