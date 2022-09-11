快訊

離職後發現高雄薪資水平超低 38歲女淚喊：阿姨我不想努力了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

梅花颱風雨量注入滿庫 石門水庫調節性放水

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
梅花颱風接近帶來雨量，石門水庫進水接近滿庫，進行調節性放水。圖／北水局提供
梅花颱風接近帶來雨量，石門水庫進水接近滿庫，進行調節性放水。圖／北水局提供

梅花颱風暴風圈今天逐漸接近台灣東部海面，桃園地區開始降雨，水利署北區水資源局今天下午表示，梅花颱風帶來雨量，石門水庫已接近245公尺滿水位，今天上午進行低流量調節性放水，預計下午雨量增加後，將加大調節放水預降水位，確保水庫蓄水安全。

石門水庫上次軒嵐諾颱風之後，水庫蓄水大增接近滿庫，如今梅花颱風接近，北區水資局表示，該局保持防汛整備狀況，因應梅花颱風可能使水庫原水濁度升高，為確保供水無虞，該局與台水公司聯繫，確認供淨水設施正常、儲水池蓄滿及淨水物資備妥。

石門水庫至上午水位已達244.85公尺，接近245公尺滿水位，北水局中午成立緊急應變小組，監視梅花動態進行防洪操作，持續每秒100立方公尺低流量調節性放水中，預計下午雨量增加後，加大調節放水預降水位，以確保水庫蓄水安全，北水局呼籲民眾切勿進入水庫下游河道，以免造成人身安全危害。

梅花颱風接近帶來雨量，石門水庫進水接近滿庫，進行調節性放水。圖／北水局提供
梅花颱風接近帶來雨量，石門水庫進水接近滿庫，進行調節性放水。圖／北水局提供

石門水庫 梅花 颱風

延伸閱讀

梅花挾帶豪雨 氣象局：未達颱風假標準

梅花颱風逼近影響 新北桃園豪雨特報、北基宜竹大雨

梅花颱風影響今取消國5北向高乘載管制 台9恐路況不佳

梅花颱風緩步逼近 北部及宜蘭留意豪大雨

相關新聞

不斷更新／收假日國5北返「紫爆」嚴重塞車 雪隧回堵5.5公里

（10:15更新） 國5北返車流量大，嚴重壅塞；目前宜蘭-頭城北向路段「紫爆」，時速只有17公里。頭城-坪林交控北向路段時速也只有36公里。 國5北上主線雪隧回堵5.5公里；各入口排隊：頭

梅花偏向「小鋼炮型」颱風 吳聖宇： 不排除發陸警

中央氣象局上午8時30分針對中颱梅花發布海上颱風警報。天氣風險公司天氣分析師吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，梅...

廖老大否認歧視懷孕 勞工局仍認為不妥

網紅、「賽車教父」廖老大的公司，因涉懷孕歧視引起議論。廖老大昨晚開直播說，是因為該名女員工請病假超過30天無法上班，影響...

梅花颱風稍增強又減速 明後兩天風雨影響最明顯

中央氣象局持續針對梅花颱風發布海上颱風警報。中度颱風梅花下午2時的中心位置在台北的東南方約380公里海面上，以每小時8公...

國5北上各交流道全回堵 主線「紫爆」4公里用路人提早北返

中秋節連假最後一天，國5出現北返車潮，目前北上路段的各交流道都出現1.5至3公里回堵，長長車龍排隊等著要上國5；至於雪隧...

財神爺掰！他買樂透只差1碼「一億頭獎秒剩6.9萬」

大樂透最新開獎號碼為07、15、17、28、36、39，特別號01。一名網友貼出自己的彩券，竟然中了五個號碼，唯獨特別獎沒中，只差一號便與頭獎1億元擦身而過，只中了6.9萬元的獎金。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。