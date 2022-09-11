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梅花颱風雨量注入滿庫 石門水庫調節性放水
梅花颱風暴風圈今天逐漸接近台灣東部海面，桃園地區開始降雨，水利署北區水資源局今天下午表示，梅花颱風帶來雨量，石門水庫已接近245公尺滿水位，今天上午進行低流量調節性放水，預計下午雨量增加後，將加大調節放水預降水位，確保水庫蓄水安全。
石門水庫上次軒嵐諾颱風之後，水庫蓄水大增接近滿庫，如今梅花颱風接近，北區水資局表示，該局保持防汛整備狀況，因應梅花颱風可能使水庫原水濁度升高，為確保供水無虞，該局與台水公司聯繫，確認供淨水設施正常、儲水池蓄滿及淨水物資備妥。
石門水庫至上午水位已達244.85公尺，接近245公尺滿水位，北水局中午成立緊急應變小組，監視梅花動態進行防洪操作，持續每秒100立方公尺低流量調節性放水中，預計下午雨量增加後，加大調節放水預降水位，以確保水庫蓄水安全，北水局呼籲民眾切勿進入水庫下游河道，以免造成人身安全危害。
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