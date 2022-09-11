梅花颱風雨量注入滿庫 石門水庫調節性放水

大樂透最新開獎號碼為07、15、17、28、36、39，特別號01。一名網友貼出自己的彩券，竟然中了五個號碼，唯獨特別獎沒中，只差一號便與頭獎1億元擦身而過，只中了6.9萬元的獎金。

2022-09-11 11:15