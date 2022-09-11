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梅花挾帶豪雨 氣象局：未達颱風假標準

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
中央氣象預報員曾昭誠表示，颱風「梅花」將於東方海面滯留2到3日，北部、東北部將出現豪雨，但目前預估「沒有到放颱風假的等級」。（中央氣象局）
中央氣象預報員曾昭誠表示，颱風「梅花」將於東方海面滯留2到3日，北部、東北部將出現豪雨，但目前預估「沒有到放颱風假的等級」。（中央氣象局）

中颱「梅花」12、13日最接近台灣，颱風中心最大風速飆破時速140公里！中央氣象預報員曾昭誠表示，颱風將於東方海面滯留2到3日，北部、東北部將出現豪雨，沿海也將會有7級陣風，但預估「沒有到放颱風假的等級」。氣象達人彭啟明說，警戒區的朋友請盡量別前往海邊嬉戲，並預計梅花14日就會遠離台灣，影響趨緩。

未達颱風假標準

中央氣象局預估，颱風梅花往北北西方向移動，12日移動時速僅6公里到8公里，近中心最大風速時速達144公里、瞬間最大陣風時速達180公里，相當於15級風。該颱風的7級風暴風半徑150公里，10級風暴風半徑50公里。

曾昭誠表示，颱風「梅花」速度逐漸減緩，預計於12、13日在東方海面上滯留，為台灣北部、東北部帶來明顯的雨勢，不排除出現豪雨等級的降雨，沿海地區也會出現6、7級的陣風，請民眾務必注意。他指出，其他地區受到颱風的影響較小，如中南部地區未來幾天仍會是多雲到晴的天氣。

他指出，目前還要觀察暴風圈半徑與颱風路徑的變化，如果有半徑擴大或者是路徑偏西的狀況，才有可能會發布陸上警報，透露「目前推估發陸警的機會不高」。曾昭誠表示，雖然北部、東北部會有豪雨等級的降雨，但估計「沒有達到颱風假的標準」，但地方政府還是可以考量整體狀況來做決策。

14日影響減緩

彭啟明表示，颱風12日至14日持續為台灣北部、東北部與中部山區帶來陣雨，尤其最直接受到颱風外圍環流及北風與地形的交互作用下，位在迎風面的北部及宜蘭山區累積降雨量將可達大雨或到豪雨等級，請警戒區的朋友盡量別前往海邊嬉戲。

他提醒，由於颱風通過臺灣東北部外海面的移動速度偏慢，在這樣影響時間拉長的情況下，迎風面的北部及宜蘭山區就要特別留意長時間降雨所累積的雨量，而東半部及北部也將有長浪發生，預計最快14日颱風的影響就會出現顯著的減緩。

天氣分析師吳聖宇則說，梅花颱風11日之後有更加內縮的可能性，強度可能再略增強，但是暴風圈再擴大可能性似乎不高，預計風雨集中在暴風圈內，半徑並不大，暴風圈外的外圍環流雨帶不是特別明顯。

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