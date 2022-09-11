國5北返雪隧回堵6公里 午後避開國道9地雷路段

今天為中秋節連續假期收假日，高速公路局說，截至上午11時，國道全線交通量為28.9百萬車公里，預估今天交通量為109百萬車公里，仍在預期流量範圍內。

國5北向持續車多壅塞，國5北上主線雪隧回堵6公里。各入口排隊：頭城（台9）3.5公里、頭城（宜4）3公里、宜蘭3公里、羅東3公里、蘇澳1公里。

高公局說，上午國道壅塞路段主要為國1北向西螺服務區至員林、台中至台中系統、頭屋至頭份；國3北向香山至茄苳；國5北向宜蘭至坪林；國6西向東草屯至霧峰系統，其餘路段均能維持行車正常。

高公局說，另查今天上午10時36分，在國1北向258.1公里處，發生2輛小客車追撞，占用內側車道，造成回堵約2公里；上午11時7分，在國3北向380.5公里處，發生4輛小客車追撞，占用中間及外側車道，造成回堵約6公里，以上事故均已排除，上述事故均導致車流回堵，嚴重影響國道行車順暢。

高公局表示，預判今天下午重點壅塞路段為國1北向苗栗至湖口、南屯至后里、西螺至埔鹽系統；國3北向關西至大溪、大山至香山、草屯至霧峰、竹山至中興；國5北向宜蘭至坪林；國6西向舊正至霧峰系統；建議用路人透過高速公路1968網站及App，並於行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段。