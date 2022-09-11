快訊

吵！家長搭火車懶得顧小孩 開平板大聲播卡通哄兒

獨／陳時中干預清冠1號公費對象？薛瑞元、王必勝回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國5北返雪隧回堵6公里 午後避開國道9地雷路段

聯合報／ 記者吳姿賢／台北即時報導
上午11時7分在國3北向380.5公里處連環撞車禍，造成回堵約6公里。圖／高公局提供
上午11時7分在國3北向380.5公里處連環撞車禍，造成回堵約6公里。圖／高公局提供

今天為中秋節連續假期收假日，高速公路局說，截至上午11時，國道全線交通量為28.9百萬車公里，預估今天交通量為109百萬車公里，仍在預期流量範圍內。

國5北向持續車多壅塞，國5北上主線雪隧回堵6公里。各入口排隊：頭城（台9）3.5公里、頭城（宜4）3公里、宜蘭3公里、羅東3公里、蘇澳1公里。

高公局說，上午國道壅塞路段主要為國1北向西螺服務區至員林、台中至台中系統、頭屋至頭份；國3北向香山至茄苳；國5北向宜蘭至坪林；國6西向東草屯至霧峰系統，其餘路段均能維持行車正常。

高公局說，另查今天上午10時36分，在國1北向258.1公里處，發生2輛小客車追撞，占用內側車道，造成回堵約2公里；上午11時7分，在國3北向380.5公里處，發生4輛小客車追撞，占用中間及外側車道，造成回堵約6公里，以上事故均已排除，上述事故均導致車流回堵，嚴重影響國道行車順暢。

高公局表示，預判今天下午重點壅塞路段為國1北向苗栗至湖口、南屯至后里、西螺至埔鹽系統；國3北向關西至大溪、大山至香山、草屯至霧峰、竹山至中興；國5北向宜蘭至坪林；國6西向舊正至霧峰系統；建議用路人透過高速公路1968網站及App，並於行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段。

高公局提醒民眾行車時注意車前狀況並保持行車安全距離，適度休息避免疲勞駕駛。

中秋節連假最後一天，國5出現北返車潮，目前北上路段的各交流道都出現1.5至3公里回堵，排隊上國5。圖／警方提供
中秋節連假最後一天，國5出現北返車潮，目前北上路段的各交流道都出現1.5至3公里回堵，排隊上國5。圖／警方提供
高公局表示，預判今天下午重點壅塞路段為國1北向苗栗至湖口、南屯至后里、西螺至埔鹽系統；國3北向關西至大溪、大山至香山、草屯至霧峰、竹山至中興；國5北向宜蘭至坪林；國6西向舊正至霧峰系統。圖／取自高公局路況直播
高公局表示，預判今天下午重點壅塞路段為國1北向苗栗至湖口、南屯至后里、西螺至埔鹽系統；國3北向關西至大溪、大山至香山、草屯至霧峰、竹山至中興；國5北向宜蘭至坪林；國6西向舊正至霧峰系統。圖／取自高公局路況直播

國道 雪隧

延伸閱讀

沈慧虹批高虹安 簡化果菜市場遷建、香山政見空洞

不斷更新／收假日國5北返「紫爆」嚴重塞車 雪隧回堵5.5公里

擺脫香山是新竹蛋殼區 高虹安提香山政見、柯文哲站台

不斷更新／中秋節國道14地雷路段 國5北返車潮將塞到半夜

相關新聞

不斷更新／收假日國5北返「紫爆」嚴重塞車 雪隧回堵5.5公里

（10:15更新） 國5北返車流量大，嚴重壅塞；目前宜蘭-頭城北向路段「紫爆」，時速只有17公里。頭城-坪林交控北向路段時速也只有36公里。 國5北上主線雪隧回堵5.5公里；各入口排隊：頭

梅花偏向「小鋼炮型」颱風 吳聖宇： 不排除發陸警

中央氣象局上午8時30分針對中颱梅花發布海上颱風警報。天氣風險公司天氣分析師吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，梅...

廖老大否認歧視懷孕 勞工局仍認為不妥

網紅、「賽車教父」廖老大的公司，因涉懷孕歧視引起議論。廖老大昨晚開直播說，是因為該名女員工請病假超過30天無法上班，影響...

國5北上各交流道全回堵 主線「紫爆」4公里要塞到深夜

中秋節連假最後一天，國5出現北返車潮，目前北上路段的各交流道都出現1.5至3公里回堵，長長車龍排隊等著要上國5；至於雪隧...

財神爺掰！他買樂透只差1碼「一億頭獎秒剩6.9萬」

大樂透最新開獎號碼為07、15、17、28、36、39，特別號01。一名網友貼出自己的彩券，竟然中了五個號碼，唯獨特別獎沒中，只差一號便與頭獎1億元擦身而過，只中了6.9萬元的獎金。

中秋吃肥了嗎？秋冬減肥比夏天更有效 在家健身靠這兩招

夏天氣候炎熱，平時沒做什麼，可能就會在不知不覺間流了一大堆汗。然而這也讓某些人物產生誤會，以為若是在夏天減肥可能會更有效率。近來日本媒體，就針對這種想法進行闢謠，甚至指出比起夏天，寒冷的冬天才是更能燃燒卡路里的時刻，並推薦能夠燃脂的簡單訓練。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。