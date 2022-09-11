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梅花颱風緩步逼近 北部及宜蘭留意豪大雨

聯合報／ 記者吳姿賢／台北即時報導
梅花颱風路徑潛勢預報。圖／氣象局提供
梅花颱風路徑潛勢預報。圖／氣象局提供

天氣風險公司天氣分析師賴忠瑋表示，氣象局於今天上午對東北部海域率先發布海上颱風警報，請警戒區的朋友盡量別前往海邊嬉戲。

賴忠瑋說，從今天開始至周三上半天將會為台灣北部、東半部地區、中部山區帶來陣雨，尤其最直接受到颱風外圍環流及颱風外圍北風與地形的交互作用下，位在迎風面的北部及宜蘭山區累積降雨量將可達大雨或到豪雨等級，中部山區則明後天亦有機會達局部大雨，中部平地雖有些短暫陣雨影響，不過降雨影響相對較小了。

賴忠瑋表示，梅花颱風雖然不是直接侵襲台灣，但由於在往北通過台灣東北部外海面的這段時期，移動速度偏慢，在這樣影響時間拉長的情況下，迎風面的北部及宜蘭山區就要特別留意長時間的降雨所累積下來的雨量將會比較多，而東半部及北部也將有長浪發生，今天開始務必留意這幾天颱風所帶來的風雨影響。

梅花颱風在鵝鑾鼻的東北東方約370公里海面上。圖／氣象局提供
梅花颱風在鵝鑾鼻的東北東方約370公里海面上。圖／氣象局提供

梅花 颱風 雨量

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