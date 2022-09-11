梅花颱風緩步逼近 北部及宜蘭留意豪大雨

夏天氣候炎熱，平時沒做什麼，可能就會在不知不覺間流了一大堆汗。然而這也讓某些人物產生誤會，以為若是在夏天減肥可能會更有效率。近來日本媒體，就針對這種想法進行闢謠，甚至指出比起夏天，寒冷的冬天才是更能燃燒卡路里的時刻，並推薦能夠燃脂的簡單訓練。

2022-09-11 09:14