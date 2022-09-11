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國5北上各交流道全回堵 主線「紫爆」4公里要塞到深夜
中秋節連假最後一天，國5出現北返車潮，目前北上路段的各交流道都出現1.5至3公里回堵，長長車龍排隊等著要上國5；至於雪隧主線前回堵5至6公里，其中光是「紫爆」路段就長達4公里，時速低於10公里，預計今天要塞到深夜。
高公局坪林行控中心今天8時24分啟動北上國5的巷主線儀控，並調整緊縮各交流道的匝道儀控，宜蘭至坪林平均時速不到40公里，上午10時羅東、宜蘭、宜4及頭城交流道出現1.5至3公里排隊車陣。由於下午2點到晚間9點，實施車內坐滿3人以上的高乘載管制，很多用路人趕在下午2點前上路，北返車潮大量湧現，目前路況警戒不是「紫爆」，就是一片紅通通的紅色警戒。
宜蘭警方出動員警到沿線各重要路口實施交通疏導管制，提醒用路人由於受梅花颱風影響，山區路段可能出現土石濕滑鬆動，請放慢車速並開啟大燈，與前車保持適當安全距離。國5蘇澳至頭城北向各入口匝道實施高乘載管制，蘇花路廊雙向禁止21公噸以上大貨車通行，開放大客車可以行駛路肩。
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