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中颱梅花接近 蘇花路廊北返車輛稍少
中秋連假的最後一天，中央氣象局發布「梅花」颱風海上警報，東部海面風浪逐漸增大，今天北返車輛比南下多，蘇花路廊全線基本上順暢，未出現過去萬輛塞車情況。同時海巡署第一二岸巡隊、水利署第九河川局嚴密監控海域、河段防汛。
新城警分局表示，據南澳交控中心統計，今天上午蘇花路廊車流量，北上有5019輛、南下則有1870輛。儘管花蓮下起大雨，員警仍堅守崗位指揮交通。
公路總局第四區養護工程處指出，今天蘇花路廊北上每小時交通量維持約500至700輛，依往年經驗，易形成車多壅塞路段包含崇德路段、仁水隧道、蘇花改中仁隧道北口至和平端、觀音谷風隧道、南澳市區、新澳隧道至蘇花改東澳端等，請用路人遵守行車秩序循序漸進，切勿刻意放慢車速拉長車距。
中颱梅花來襲，花蓮縣政府已於上午10點公告畫定「本縣海岸、海港及港埠」等區域範圍為禁（限）制區域，第一二岸巡隊今天針對公告警戒區域拉設封鎖線，勸導及防止民眾進入，並採定點及機動方式，於磯崎海水浴場、七星潭及石梯坪等沿線民眾易觀浪熱點，用各式廣播勸離觀浪民眾。
第一二岸巡隊呼籲，民眾勿前往岸際逗留及觀浪，以防憾事發生；若擅闖管制區域經勸導不離去者，可依違反災害防救法，處新台幣5萬元以上25萬元以下罰鍰。
在河川方面，九河局長王國樑表示，九河局於中秋連假前，已巡查各施工中工區防汛整備措施，並檢查抽水機及水門功能操作正常，河道瓶頸段已完成疏通整理、防汛道路側溝完成清疏。今天確認轄區防汛重點河段及區域，包括雨量水位警戒值、通報聯繫資料、水門、抽水站、監測系統、在建工程等各項防汛整備工作。
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