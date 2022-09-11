梅花颱風減速氣象局曝陸警機率 大豹溪發布國家級警報

中央氣象局持續針對梅花颱風發布海上颱風警報。氣象局簡任技正伍婉華說，北部、東北部將是主要的降雨區域；中度颱風梅花上午11時中心位置在鵝鑾鼻的東北東方約370公里海面上，以每小時8公里速度，向北北西進行。近中心最大風速每秒40公尺，七級風暴風半徑150公里。

伍婉華說，梅花颱風過去3小時強度略為增強，其暴風圈正逐漸進入台灣東半部海面，對台灣東半部及北部海面構成威脅。

她表示，今天巴士海峽及台灣附近各海面風浪增大；蘭嶼已經有3米長浪、台東也有2米長浪。基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海及馬祖有長浪發生的機率，前往海邊活動注意安全。今天高雄以北、東北部沿海空曠地區及澎湖將有8至9級強陣風。

至於未來梅花颱風動態，伍婉華說，如預期移動速度減慢，預估今天逐漸接近，明天、周二會比較偏北方向移動，但移動速度比較緩慢，所以明天、周二是離台灣最接近的時候，周三白天以後颱風才會以稍微快一點的速度離開。

氣象局發布豪雨特報，梅花颱風外圍環流影響，今天新北市山區有局部大雨或豪雨，基隆北海岸、新北、宜蘭地區及台北、桃園山區有局部大雨發生的機率，注意瞬間大雨、雷擊、強陣風、坍方、落石及溪水暴漲。氣象局針對新北市大豹溪發布災防告警，持續時間至下午1時15分。

她說，明天、周二北部、東北部整天都會下陣雨，且雨勢會比今天來得大，其他各地也有會局部短暫陣雨情況。