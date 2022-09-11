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台鐵局：今上午列車皆正常行駛 平交道恢復運作

聯合報／ 記者吳姿賢／台北即時報導
從台中高雄到台中后里的台鐵3118次區間列車，今天上午停靠彰化火車站第三月台，擠滿了候車旅客。記者劉明岩／攝影
從台中高雄到台中后里的台鐵3118次區間列車，今天上午停靠彰化火車站第三月台，擠滿了候車旅客。記者劉明岩／攝影

台鐵花壇到員林段號誌故障，嚴重衝擊台鐵西部幹線秋節連假疏運，台鐵局表示，今天凌晨，經現場同仁努力針對現場接地、電纜防護及機櫃突波抑制等同時進行改善，並已完成修復測試，首班車至上午11時止列車皆正常行駛。另平交道恢復正常功能運作。

台鐵員林往花壇站間，9月8日上午7時20分起，列車經過中正西路至擺搪巷平交道路段時，計軸通信電纜會受干擾，造成號誌故障顯示紅燈影響行車，導致中秋連假期間列車大誤點、影響疏運。

台鐵今天表示，昨將重點集中於中正西路平交道至擺塘巷平交道之間的號誌電纜，於今日凌晨0時起封鎖路線後，針對現場接地、電纜防護及機櫃突波抑制等同時進行改善，凌晨完成測試，今天首班車至11時止，列車皆正常行駛。

台鐵 連假

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