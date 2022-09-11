聽新聞
test
0:00 / 0:00
台鐵局：今上午列車皆正常行駛 平交道恢復運作
台鐵花壇到員林段號誌故障，嚴重衝擊台鐵西部幹線秋節連假疏運，台鐵局表示，今天凌晨，經現場同仁努力針對現場接地、電纜防護及機櫃突波抑制等同時進行改善，並已完成修復測試，首班車至上午11時止列車皆正常行駛。另平交道恢復正常功能運作。
台鐵員林往花壇站間，9月8日上午7時20分起，列車經過中正西路至擺搪巷平交道路段時，計軸通信電纜會受干擾，造成號誌故障顯示紅燈影響行車，導致中秋連假期間列車大誤點、影響疏運。
台鐵今天表示，昨將重點集中於中正西路平交道至擺塘巷平交道之間的號誌電纜，於今日凌晨0時起封鎖路線後，針對現場接地、電纜防護及機櫃突波抑制等同時進行改善，凌晨完成測試，今天首班車至11時止，列車皆正常行駛。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言