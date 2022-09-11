弱視的她從小不愛運動 僅練5年成台北馬冠軍

林欣芳先天患有白內障，視力不良從小就是弱視，她從小就不喜歡運動，直到5年前因為一雙跑鞋，她投入跑步的世界，更獲得2021台北馬半程馬拉松視障女子組第一名，她對運動從無感變成熱愛，今年更主動號召視障夥伴共組龍舟隊，征戰2022台北國際龍舟錦標賽，成為該屆唯一一支由視障者組成的龍舟隊。

林欣芳說她從小視力不佳，而且不知道為什麼經常有偏頭痛的問題，去醫院也檢查不出病因，所以她對運動總是提不起興趣。不過她的妹妹倒是路跑愛好者，經常邀請她一起跑步，她總以沒興趣為由拒絕，直到某天妹妹看到一雙漂亮的跑鞋還「推坑」她買下，正因為買了漂亮的跑鞋，林欣芳才想說姑且去跑跑看。

本來只在家裡附近跑，沒想到偏頭痛問題大大改善，吃止痛藥的次數也減少，她也發現自己跑，容易踩到花圃、閃避行人、緊鄰汽車等問題多，危險重重，經過親友介紹她才得知，可以參加視障跑團，在陪跑員陪伴下每周固定跑步兩天。

當時對她而言，跑步就為了強身健體，身邊的人說她是「佛系跑者」，不管配速、不管時間，她說，她不覺得自己跑得多好、多快，直到半年後她完成10K馬拉松，才發現自己也能做到，並開始把參加賽事視為成果驗收。

去年陪跑員觀察到她的進步，鼓勵她可以挑戰以台北馬為目標，在3個月的特訓下，最終她獲得2021年台北馬半程馬拉松視障女子組第一名，成績更突破了她個人的最佳紀錄。

今年，她更擔任龍舟隊的召集人，從0開始練習龍舟，再加上隊員們身體上的限制，花了許多時間才培養出默契，到了正式比賽，隊伍卻面臨嚴重落後的窘境，但是大會廣播、現場觀眾都在替他們加油，隊員也堅持不論成績，都一定要回到終點，完成比賽，此起彼落的加油聲，如今回憶起來她仍感到振奮與感動。

林欣芳說，以前因為身體常常不舒服，個性就變得多愁善感，對生活和工作都沒有動力跟熱情，但開始運動後，她發覺自己是樂觀正向的人。如果想讓身邊不愛運動的親友投入運動，建議大家可以用鼓勵的方式，陪伴對方找到運動有趣之處。