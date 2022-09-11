為救治困難疾病患者 花蓮慈濟致力創新治療

2022國際慈濟人醫年會昨盛大開幕，來自全球的愛心醫師及相關醫務人員共襄盛舉。花蓮慈濟醫院幹細胞與精準醫療研發中心主任李啟誠於「細胞治療與細胞珍存大躍升」專題演說表示，目前致力於CAR-T治療，此治療同時具備細胞、基因及免疫療法的三者創新癌症治療。

他說，花蓮慈濟將於9月與諾華藥廠完成「CAR-T」療法簽約，開始收治血癌、淋巴癌晚期病人，根治率可達30至40%。此外，花蓮慈濟醫院也積極採用骨髓間質幹細胞、臍帶血幹細胞治療脊髓損傷患者。

李啟誠說，國內每年新增血癌、淋巴癌晚期患者約有數百人，CAR-T治療是由免疫T細胞透過基因編輯，改造成可治療專一癌症的CAR-T細胞，以精準辨識治療可能已無法經化學、標靶藥物治療，甚至是治療後又出現復發的晚期血癌、淋巴癌患者，但目前此治療健保尚未給付，有需求的患者可以直接向醫師諮詢，以評估是否合適進行治療。

李啟誠指出，進行CAR-T治療時，將先收集癌症患者血液且分離出免疫細胞，再送至瑞士的細胞工廠進行基因改造，製成CAR-T細胞，隨後再將CAR-T細胞送回台灣後，輸入患者體內治療癌症。現今國內經美國及衛福部食藥署認可的「CAR-T」治療醫院，僅有3家醫學中心，花蓮慈濟將於9月與諾華藥廠完成「CAR-T」療法簽約，以便收治患者。

李啟誠表示，花蓮慈濟10多年來專注細胞治療，並規畫GTP（人體細胞組織優良操作規範）實驗室，李啟誠更親自抽血分離免疫幹細胞，同時了解儲存流程，包括健檢、抽血收集幹細胞、細胞冷凍程序等，而隨著醫療新科技日星月異，免疫幹細胞已可用於再生醫學，而未來治療用途或許還可以作為預防癌症之用，說不定真的會成功。

花蓮慈濟醫院3年前成為國內首家通過衛福部核准，以自體骨髓間質幹細胞治療脊髓損傷患者。去年即採用骨髓間質幹細胞治療方式，成功讓於6年前因車禍導致半身不遂的26歲簡先生，經治療後的半年復健治療，使無知覺的下半身慢慢找回感覺，現在簡先生已可控制何時上洗手間，也能用雙腳踢地讓輪椅前進，更可以用助行器行走。

花蓮慈濟醫院神經外科部主任蔡昇宗說，骨髓間質幹細胞治療為花蓮慈濟與尖端醫合作，從病患體內抽取骨髓後，送至細胞製備場進行分離萃取及培養間質幹細胞，並將抽取出的數百萬單位的免疫幹細胞，經2至3周擴增至上億單位，接著再回輸至脊髓損傷病灶四周，讓脊髓損傷部位神經元，藉由幹細胞修復及再生，使半身不遂的患者有機會重新走路。

蔡昇宗說，脊椎損傷多為外傷、車禍等，造成脊椎骨折、錯位，若是頸椎受傷為四肢癱瘓，胸椎受傷為下肢癱瘓，目前除進行骨髓間質幹細胞治療外，同時也正進行以異體臍帶血幹細胞經與患者配對後，治療脊椎損傷的人體臨床試驗。

花蓮慈濟醫院院長林欣榮說，目前致力於幹細胞、中醫、復健的中西醫療法，救治困難疾病患者，讓患者獲得最好的治療。