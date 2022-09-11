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綠島白色恐怖電影 奪威尼斯影展「最佳VR體驗」大獎

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
國家人權博物館委託導演陳芯宜執導虛擬實境（VR）電影《無法離開的人》，10日勇奪今年第79屆威尼斯影展「沉浸式內容（Venice Immersive Competition）」單元最大獎-「最佳VR體驗獎」。圖／文化部提供
國家人權博物館委託導演陳芯宜執導虛擬實境（VR）電影《無法離開的人》，10日勇奪今年第79屆威尼斯影展「沉浸式內容（Venice Immersive Competition）」單元最大獎-「最佳VR體驗獎」。圖／文化部提供

國家人權博物館委託導演陳芯宜執導虛擬實境（VR）電影《無法離開的人》，10日勇奪今年第79屆威尼斯影展「沉浸式內容（Venice Immersive Competition）」單元最大獎-「最佳VR體驗獎」。

導演陳芯宜在領獎時說，感謝台灣國家人權博物館的支持，與團隊歷經近二年的努力拍攝，成就這部講述台灣1950年代，那群秉持堅信的價值而勇敢起身反抗政府威權者的影片，「希望透過這部作品讓他們的精神永存」。

文化部長李永得於第一時間致賀電恭喜獲獎團隊，表達國人對此好消息同感榮耀。

李永得表示，欣喜國片不斷在國際影展屢創佳績，《無法離開的人》能從威尼斯影展VR競賽單元30部參賽作品中突破重圍獲獎，實屬難得。

李永得指出，台灣如今最珍貴的民主與人權價值，是過去無數前輩與家屬以無盡的血與淚，甚至生命所得來，期許人權館應加速保存過去的傷痕歷史，並持續聚焦當代人權議題、推動國內外人權發展。

《無法離開的人》為文化部所屬國家人權博物館，委託導演陳芯宜與行者影像文化有限公司，並結合國內多位專業學術人士、藝文團體協力共同產製完成。劇情以1950年代綠島白色恐怖為背景，全片運用3D 8K高畫質VR360技術拍攝，將多位政治受難者的生命經歷，運用沉浸式的VR科技，讓觀賞者深入其中，喚起對白恐歷史的共感。

文化部表示，本屆台灣VR作品再次於威尼斯影展創下佳績，也是繼2017年黃心健導演以《沙中的房間》獲獎後，台灣電影再度闖進影展VR競賽單元抱回獎項。

國家人權博物館 威尼斯 李永得

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