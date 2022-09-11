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國際慈濟人醫會「施比受更有福」 為弱勢義診堅守信念

聯合報／ 記者沈能元韋麗文／台北即時報導
國際慈濟人醫會總召集人林俊龍說，國際慈濟人醫會為弱勢義診，這種施比受更有福的心情是金錢買不到的喜悅，因此長期堅守著照顧偏鄉弱勢的信念。記者沈能元／攝影
國際慈濟人醫會總召集人林俊龍說，國際慈濟人醫會為弱勢義診，這種施比受更有福的心情是金錢買不到的喜悅，因此長期堅守著照顧偏鄉弱勢的信念。記者沈能元／攝影

2022國際慈濟人醫年會昨盛大開幕，來自全球的愛心醫師及相關醫務人員共襄盛舉。國際慈濟人醫會總召集人、慈濟醫療法人執行長林俊龍表示，今年國際慈濟人醫年會受新冠疫情影響，國外的成員仍無法來台，但藉由線上視訊舉辦，共有22個國家、1500多人仍非常熱烈參與。

他說，國際慈濟人醫會醫護人員幫助病患後，那種「施比受更有福」的心情，那是金錢買不到滿心的喜悅，往後就會克服種種的障礙，一定要上山、下水，並堅守照顧偏鄉弱勢的信念。

林俊龍說，30多年前，他從美國回到花蓮對於慈濟的所做所為深受感動，且證嚴法師十分關懷偏鄉的貧苦弱勢，而開始於北、中、南、東的偏鄉地區，自掏腰包進行義診，並將幸福、美滿、快樂留給病人，而困難、責任及所面臨的問題就是由醫護人員自己承擔，想辦法解決。

因此，慈濟人醫會起源於1996年，慈濟醫療志業為召募醫護人才，並搭配志工，盡自己的力量，使每個社區都是一個小規模醫療網，照顧醫療缺乏地區居民，而成立台灣慈濟「醫事人員聯誼會」。林俊龍說，如他自己就曾經前往印尼、菲律賓、中國大陸、緬甸、斯里蘭卡等地義診，如曾經診治菲律賓的患有兔唇的高中生，因家中沒有錢動手術，經義診手術後完全改變了他的人生。

林俊龍說， 1998年為將分散於世界各地的愛心醫師及相關醫務人員整合，在慈濟基金會統籌下，有計畫地於世界各地救助病苦，並分享各地執行義診的實際經驗，以及互相支援，正式定名為「國際慈濟人醫會」，全球人醫會醫護人員足跡橫跨世界五大洲，為偏遠貧困病患義診。

林俊龍說，新冠疫情期間，全國慈濟醫院收治許多確診患者，就是秉持患者需要照顧，慈濟就是盡心照顧的心意，全心全力救治患者。

慈濟 義診

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