法鼓山關懷生命專線 用Line即可預約協談

現代人壓力大，已成立13年的法鼓山人文社會基金會「關懷生命專線」，透過傾聽、分享、支持與陪伴，為遭遇心靈困頓、情绪困擾，以及面臨生命低潮者進行電話線上協談。今年在疫情期間更推出網路協談，民眾透過Line預約好時間，使用3C就可以開啟語音談話。

擔任專線督導的孫敏華表示，民眾大多因人際、家庭、感情、婚姻、工作等問題尋求協談，而過去大約7成的個案有憂鬱、焦慮問題，需要有人陪伴聊天，透過義工長期關懷可以穩定他們的心靈。由於不分國界族群，美國、澳洲、香港、紐西蘭等地的華人也都曾加入尋求協談。

「擔任專線義工的特質，首先是要發自內心地對『人』有興趣。」孫敏華表示，專線現有1百多名義工，每月一次在職訓練，督導和義工們會研討個案，以及所遇到的疑難；一年還有兩次針對常見的議題進行課程培訓。

孫敏華說，義工通過面談後，會進行大課程訓練，包含精神醫學、人際關係、夫妻相處、基本諮商輔導技巧等等，接著學習比較專精的技術跟方法，然後才能開始上線。經過長期接觸與評估後，若個案主動需要宗教觀念求助，義工也可分享佛法，幫助對方安定身心。

擔任全職家庭主婦的陳師姐，受到從事心理諮商的女兒所鼓勵，前來擔任義工。在某次支援高中學生輔導時，她負責關懷一位患有腦傷、癲癇、輕度智能障礙合併自閉症的學生小志（化名），他因為不願開口說話，所以治療無顯著效果。

陳師姐透過在人基會的學習，以彩繪、撲克牌、桌遊等遊戲方式與小志互動，讓他漸漸開口。除了討論電視劇也會幫忙收拾東西、開關電器，認真遵守與老師的約定。小志還在期末轉學前畫了五顆星送給她，並用顫抖的手寫出：「謝謝老師的陪伴與照顧，我希望到新的學校也能遇到這樣的老師」。

法鼓山表示，歡迎民眾加入關懷生命專線義工的行列，凡大學或研究所相關系所畢業，如心理系、社工系、臨床心理系所等；或曾擔任學校輔導老師2年以上；或曾擔任張老師、生命線及其他專線義工3年以上者，均可洽詢(02)2381-2345轉分機5018或上網報名：https://reurl.cc/zN5bMy。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980