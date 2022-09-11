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身障潛水教練助身障者遊水晶宮 專家：國內環境不利
台東潛水教練陳克誠長期免費培訓身障者潛水，為台灣身障潛水教練第一人，迄今訓練逾百名身障者取得潛水證照，能潛入海底欣賞美麗世界；專家認為國內環境不利身障潛水，建議更多公部門從平權、公益服務角度推廣，幫助身障朋友體驗海底世界。
台東大學體育系系主任溫卓謀表示，潛水活動近年非常熱門，像台東綠島就超過百家潛水店，超過200名教練提供潛水體驗服務，一般人只須花費約二千餘元，就可由教練一對一陪同體驗潛水、安全性高，但身障潛水這部分很少，也未受到重視。
「缺少無障礙潛水設施！亅溫卓謀說明，潛水分為岸潛和船潛，岸潛必須經過步道或穿越礁石下水，國內似乎沒有無障礙岸潛步道，若是搭船出海船潛，應該提供無障礙潛水船，這部分外國都有，但台灣尚未聽說。
溫卓謀指出，從教育平權觀念來看，身障潛水應該重視，公部門、校園也應多推廣，但潛水教練是一個非常勞力密極的工作，像他的學生在綠島擔任一般潛水教練，暑假一天下水六、七次是常態，真的很辛苦，如果是帶身障潛水，壓力更大。
溫卓謀認為，推動身障潛水初期不須從營利角度出發，只要找到合格教練，先從游泳池訓練、體驗，再進入人工湖或海洋，讓身障者有機會參與水域活動，體驗美麗海底世界。
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