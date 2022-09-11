梅花出現颱風眼 氣象局發布海警、估這些地區影響最大

中度颱風梅花上午8時中心位置在距離鵝鑾鼻東北東方380公里海面上，以每小時7公里速度，向北北西進行；中央氣象局上午8時30分發布梅花颱風海警。

氣象局簡任技正伍婉華說，隨著颱風逐漸靠近，明天風浪會比今天還要再增強，而且今天清晨在台東已經觀測到1.8米長浪，提醒民眾，今天在基隆北海岸、東半部含蘭嶼、綠島、恆春半島沿海及馬祖有長浪發生的機率。

她說，颱風移動速度會越來越慢，周一、周二會以比較緩慢的速度向北的方向移動，周三才會逐漸離開，所以周一、周二最接近台灣，也是影響最明顯的時候。

伍婉華說，目前已經可以看到中颱梅花的颱風眼，一波波外圍環流正在靠近台灣陸地，受到外圍環流影響，北部、東北部，甚至東部比較偏北的地方，已經漸漸下雨；預估今天天氣受到外圍環流影響，北部、東半部雨會越來越多，至於其他各地還是午後陣雨天氣型態。

她表示，颱風最靠近的周一、周二兩天，北部、東北部下雨時間更長，整天都會有陣雨，其他各地也會下些雨、不只是午後陣雨。降雨情況等到周三颱風漸漸離開才會緩和下來。

至於有無發布陸上颱風警報機會，伍婉華說，從目前路徑看起來機會沒那麼高，但未來路徑如果再稍微靠近台灣一些些，未來兩天它會到一個導引氣流不是很明顯的環境，所以移速減慢，有很多因素造成它移動上的變化，如果未來稍微偏近台灣陸地，就會考慮它的暴風圈是否會接觸台灣陸地。但目前狀況機會比較沒那麼高。

她說，可是從上個颱風可以知道，颱風本身變化和大氣條件交互作用，會左右它是否影響台灣，待持續觀察。

梅花颱風是否還會再增強，伍婉華說，它現在環境對它來說會維持中度颱風的等級，是否暴風圈會再擴大要觀察。

梅花颱風和軒嵐諾颱風是否類似，伍婉華說，軒嵐諾颱風也是在台灣東部海面滯留打轉，梅花颱風是在台灣東邊海面停下來比較緩慢速度北轉，看起來梅花颱風影響台灣時間稍微多一些些，今天開始外圍環流影響，周一、周二最為靠近，周三向北移動速度也不是很快，外圍環流持續影響北部、東北部、中部山區天氣四天。

氣象局說，由於環境垂直風切小且海溫適宜，過去6小時梅花颱風強度維持中度颱風等級，近中心最大風速為每秒35公尺，未來環境條件仍有利颱風發展，預計其強度將稍增強。根據風場資料分析，颱風風場近似正圓，平均暴風半徑約150公里。雖然此颱風較顯著的風雨集中在暴風圈內，但隨颱風接近，外圍環流也將為台灣帶來間歇風雨。

今天受颱風外圍環流影響，迎風面北部、東北部雨勢逐漸增大，並有局部大雨發生的機率，花、東亦有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨。

12 日、13 日颱風及其外圍環流影響，迎風面雨勢較明顯，其中北部、東北部山區有局部豪雨發生的機率，其雨勢大小仍需視颱風的移動速度及距離台灣的遠近而定。