「毛玻璃狀病變」她訝異肺癌發生率這麼高、全家和鄰居都成了國中同學的病人

陳斐紅（五十五歲）

家中長女，於二○一七年健檢時意外發現肺部異常，追蹤一年後開刀切除。因著自己的案例，提醒親友接受LDCT篩檢，不料，家族中包括三位手足、甚至手足的另一半，以及最晚發現的父親，其實身上都已有肺癌病變卻不自知。幸而家人都發現得早，均獲得適當治療、穩定控制。

我和陳晉興醫師是國中同學，我們打小認識，卻沒想過有一天會成為他的病人！

二○一七年，我做了LDCT檢查，在右肺發現了兩顆分別為○．六和○．七公分大小的結節，拿著健檢報告去請教「老同學」時，陳醫師認為可以先追蹤看看。

一年後，結節大小雖未變化，但因屬於毛玻璃樣態，有惡性的可能，在陳醫師建議下，接受了手術切除，事後證實果然是惡性腫瘤無誤。

手足四人與父親，篩檢揪出家族遺傳

手術住院時，是小妹來陪我，她參與了整個過程，看到外表全然無恙的我，居然會確診罹癌，感到相當意外與害怕。

沒多久，她和大妹、大弟三個都陸續到醫院報到，自費做LDCT檢查，結果小妹在左肺找到兩顆○．六和○．七公分的結節，大弟找到一顆○．八公分、二妹也找到兩顆○．四和○．五公分的結節，甚至連二妹的先生也是一照就發現一顆一．五公分的結節，最後夫妻倆還同一天住院開刀，方便家人一併照顧。

我家四個兄弟姊妹，在這三、四年間，先後發現肺部病變，並做追蹤及手術。

（本文出自《肺癌的預防與治療：全面贏戰臺灣新國病》） 小妹追蹤了一、兩個月觀察結節變化，後因和我一樣同為毛玻璃狀病變，保險起見也接受了手術切除；二妹檢查後觀察追蹤了三年，隨後腫瘤變大且增為四顆，便在二○二一年中開刀切除；大弟則在檢查隔月就開刀，但他的病況最樂觀，切片結果僅為癌前病變。

這一連串事件的發生，證實我們的肺癌是家族性遺傳所致，但我們全家都不把它當作是「厄運」降臨，反倒覺得相當感激，因著我的早期發現，而讓手足有了警覺，目前大家對於病情控制都很安心、也不害怕，只要每半年或一年持續做追蹤檢查即可。

而年逾八旬的父親，在我們之後也跟著做了LDCT檢查，發現肺部有癌變且已轉移，雖較晚期，但接受標靶藥物控制，治療效果也很好，副作用少，維持不錯的生活品質。

肺癌可能就在你我身邊

在確診罹患肺癌之前，我從未想過自己有天會成為癌症病人，但它眞實發生了，所以生病之後，我常「雞婆」的鼓勵身邊親友、鄰居、同學快去做LDCT篩檢，還眞的沒料想到，肺癌的發生率如此之高，除了我們一家人外，堂弟媳以及好幾位鄰居也都在我之後揪出肺癌病灶，顯然肺癌其實離我們每個人都很近，且在不經意間就會找上來！

曾經有次家庭聚餐，我們一桌十人中，就有八人有癌症病史（好嚇人！），甚至我陪朋友去看醫生，無意間聊起肺癌的事，沒想到看診的腎臟外科醫師竟接話說：「我也因肺癌開過刀。」聽得我們面面相覷。因此，真的要呼籲年逾四十的民眾應該都要至少做一次LDCT，瞭解自己的身體狀況，以免發現太晚，措手不及。

手術之後的我，生活上、體力上沒太大改變，感覺似乎一切如同生病前的狀態，但我自知不能太過放縱，必須認眞改變過去的不良作息。例如戒掉多年來喜歡熬夜、晚睡、愛吃宵夜和零食等壞習慣，要求自己每天最晚午夜十二點前一定要上床睡覺，並且抽空去健身房做運動等，這個「肺癌一期」的警鐘敲醒我：人生要把握當下，但健康不能恣意揮霍！

陳晉興醫師的話

肺癌，尤其是肺腺癌會遺傳，是近年來大家耳熟能詳的事實。 我這位同學個性非常熱心、樂於助人，也因為她罹患早期肺癌，加上聽我時常演講推廣低劑量電腦斷層掃描肺癌篩檢，便熱心請家人進行檢查，意外救了全家人的健康。 因此在我看診時，常會提醒患者不用對身邊的人隱瞞自己罹患肺癌的事，反而要藉此提醒親近的家人、好友都要早期接受LDCT肺癌篩檢。因為透過篩檢診斷的肺癌，百分之九十以上都是1A期，手術後即可根治；若等到身體不舒服才就醫，百分之七十以上都是第四期，餘生都得要接受漫長辛苦的治療。 幾句溫馨提醒，就可能挽救親友的健康，何樂而不為？

（本文出自《肺癌的預防與治療：全面贏戰臺灣新國病》，作者：陳晉興、梁惠雯）