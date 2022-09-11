梅花偏向「小鋼炮型」颱風 吳聖宇： 不排除發陸警

中央氣象局上午8時30分針對中颱梅花發布海上颱風警報。天氣風險公司天氣分析師吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，梅花颱風今天之後有更加內縮的可能性，強度可能再略增強，但是暴風圈再擴大可能性似乎不高，結構偏向小鋼炮型，暴風圈內外的風雨差異可能不小。

吳聖宇說，目前梅花為中度颱風，外觀雲型為6字型，標準的北進型態，結構看起來蠻完整的，環流扎實，風雨集中在暴風圈內，半徑並不大，差不多就是150公里左右，暴風圈外的外圍環流雨帶不是特別明顯。

他說，梅花颱風今天進入台灣以東之後，有逐漸減速的趨勢，大陸華北到長江中下游一帶有西風槽緩慢東移，太平洋高壓脊向東退後，但是這個槽似乎正在逐漸轉變為割離低壓，跟太平洋高壓之間呈現僵持。

他表示，理論上太平洋高壓跟槽前西風脊同相位形成南北向的高壓帶，有利於梅花颱風在高壓帶西側持續北上，但引導力量似乎並不是特別強，因此模式預報普遍預測，梅花颱風從今天起到周二在台灣以東緩慢北上，而且北上過程中跟西風槽轉變成的割離低壓之間會有互動的情況，導致北上的路徑預測看起來呈現彎曲的S型。

他說，要等到周三太平洋高壓跟西風脊相位錯開，高壓再度西伸，轉變為東西向，才會讓梅花颱風開始加速，並且趨向長江口。

吳聖宇說，依照目前預報路徑，氣象局上午8時30分先發布東部、東北部海面的海上颱風警報，至於是否發布陸上警報還有待觀察，暴風圈邊緣可能在東北角近海掠過，因此的確是不排除有發陸警的機會。

吳聖宇說，這樣的路徑來看，降雨大概都集中在台中以北到宜蘭一帶，尤其是雪山西側區域，應該又會是雨量最多的地方。其次是台中、南投等中部的山區，也可能有較多累積雨量。其他地方受影響就比較有限，除非颱風更接近，不然降雨不多。