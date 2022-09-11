梅花颱風緩步逼近將發海警 北部、宜蘭慎防豪雨威脅

今天就是中秋連假最後一天，天氣風險公司天氣分析師林孝儒說，雖然過去幾天天氣整體來說很不錯，不過今天開始就要留意天氣上的變化了。

中央氣象局預計上午8時30分發布今年第12號中度颱風梅花的海上颱風警報。他說，中颱梅花今天凌晨颱風中心已經來到鵝鑾鼻東北東方4百多公里海面，由於太平洋高壓勢力偏弱，欠缺了明確的導引氣流因素，預估未來大致將會緩慢的朝西北前進。

他說，梅花颱風今天則是持續往西北靠近至東部海域，周一、周二逐漸通過西表島附近進入東海，周三進入東海後開始緩慢地遠離台灣，周四大概就會趨向浙江一帶。

林孝儒說，依梅花颱風目前路徑來看，暴風圈大致將會掠過東北部海域，氣象局上午將會針對東北部海域發布海上颱風警報，請警戒區別前往海邊嬉戲。

他表示，而從今天開始至周三上半天將會為台灣北部、東半部地區、中部山區帶來陣雨，尤其最直接受到颱風外圍環流及颱風外圍北風與地形的交互作用下，位在迎風面的北部及宜蘭山區累積降雨量將可達大雨或到豪雨等級，中部山區則明後天亦有可能達局部大雨機會。

林孝儒說，至於中部平地雖有些短暫陣雨影響，不過降雨影響相對較小。而南部地區及明後兩天的花東地區都將是位在背風面，且這個颱風也環流不算大，因此影響又更小，大致以多雲或陰天為主，若有降雨也都會比較零星。

林孝儒說，梅花颱風雖然不是直接侵襲台灣，但由於在往北通過東北部外海面的這段時期，移動速度偏慢，在這樣影響時間拉長的情況下，迎風面的北部及宜蘭山區就要特別留意長時間的降雨所累積下來的雨量將會比較多，而東半部及北部也將有長浪發生，今天開始請務必留意這幾天颱風所帶來的風雨影響，若颱風如預期順利北上，最快周三白天颱風的影響就會顯著的減緩下來了。