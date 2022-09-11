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不斷更新／收假日國道9地雷路段 籲北返上午9時前出發

聯合報／ 記者楊德宜吳姿賢／台北即時報導
國道相關疏導措施。圖／高公局提供
國道相關疏導措施。圖／高公局提供

（7:00更新）

今天是中秋節連續假期收假日，目前國道各路段車流順暢。高速公路局說，預估國道交通量為109百萬車公里，為平日年平均（88百萬車公里）的1.2倍，其中北向交通量可達62百萬車公里，為平日年平均的1.4倍。

高公局預判今天重點壅塞路段為國1北向苗栗-湖口、南屯-后里、西螺-埔鹽系統；國3北向關西-大溪、大山-香山、草屯-霧峰、竹山-中興；國5北向宜蘭-坪林；國6西向舊正-霧峰系統等路段，建議西部國道南部地區用路人上午9時前出發，中部地區用路人中午12時前出發；國5北向用路人建議上午9時前出發，節省時間。

今天國道相關疏導措施包括：7-19時封閉國1虎尾北向入口、7-24時封閉國1埔鹽系統及國3西濱北向入口、14-21時國5 蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口實施高乘載管制、單一費率、國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

國道 宜蘭

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