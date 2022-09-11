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慎防梅花豪雨強風威脅 吳德榮：暴風圈是否觸陸續觀察

聯合報／ 記者吳姿賢／台北即時報導
今天梅花颱風大致朝石垣島方向前進，即將進入導引氣流弱的海域，移速減慢；12、13日在石垣島附近滯留打轉，14日緩慢轉北，逐漸加速。潛勢預測的機率範圍偏大，系集模擬路徑已較先前收歛、但仍分歧，皆顯示預測路徑的不確定性大。圖／取自氣象局網站
今天梅花颱風大致朝石垣島方向前進，即將進入導引氣流弱的海域，移速減慢；12、13日在石垣島附近滯留打轉，14日緩慢轉北，逐漸加速。潛勢預測的機率範圍偏大，系集模擬路徑已較先前收歛、但仍分歧，皆顯示預測路徑的不確定性大。圖／取自氣象局網站

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天北部、東北部雲量增，轉有局部雨，其他各地多雲時晴，偶有局部短暫降雨的機率；北台灣白天氣溫略降。北部22至28度，中部22至33度，南部22至34度，東部21至33度。

他說，中央氣象局路徑潛勢預測圖，與歐洲（ECMWF）系集模式模擬路徑皆顯示，今天梅花颱風大致朝石垣島方向前進，即將進入導引氣流弱的海域，移速減慢；12、13日在石垣島附近滯留打轉，14日緩慢轉北，逐漸加速。潛勢預測的機率範圍偏大，系集模擬路徑已較先前收歛、但仍分歧，皆顯示預測路徑的不確定性大。

吳德榮說，以目前中度颱風梅花的預報資料而言，其暴風圈將通過台灣東部鄰近100公里海域，但暴風圈西側是否觸及陸地，則需持續密切觀察。

他表示，明天至周三上午梅花颱風暴風圈邊緣及其外圍環流影響，沿海風力強，北部、東北部及中部山區有明顯降雨，皆應注意防範；其他地區受影響相對較小，偶有局部短暫降雨的機率；北台灣白天轉涼，中南部高溫略降。

吳德榮說，周三下半天起梅花颱風漸遠離，北台灣降雨趨緩，天氣漸好轉。周四至周六各地恢復穩定，天氣大多晴時多雲，白天氣溫回升至33至35度。

梅花 颱風

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