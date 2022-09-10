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中颱梅花最快周日凌晨發海警 3縣市暴風圈侵襲率達4成

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中颱梅花最快明凌晨發海警 3縣市暴風圈侵襲率達4成

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
中度颱風梅花持續接近台灣，預估明天清晨就有機會發布海上颱風警報。圖／氣象局
中度颱風梅花持續接近台灣，預估明天清晨就有機會發布海上颱風警報。圖／氣象局

今年第12號颱風梅花下午2時正式升格為中度颱風，目前中心位於台灣東南方海面上，持續向北北西進行，最快明天清晨就有機會發布海上颱風警報。中央氣象局提醒，受外圍環流影響，北部、東北部及基隆北海岸明日開始要嚴防局部大雨。

氣象局說，明日颱風外圍環流影響，北部、東半部地區及澎湖有局部短暫陣雨，北部、東北部山區及基隆北海岸易有局部大雨發生，其他地區及金門、馬祖為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

從最新暴風圈侵襲機率圖來看，台北市、基隆市及宜蘭縣的機率都達4成，新北市、桃園市及花蓮縣則為3成多。氣象局預估，暴風圈最靠近台灣時間在下周二，雖然發布陸警機率低，但不排除在颱風最靠近台灣時，暴風圈擴大或路徑西偏，屆時暴風圈就有觸陸可能，仍要持續觀察。

氣象局預估，颱風在下周一至下周三期間最接近台灣，而且會在東部外海停滯打轉；期間各地都容易下雨，但北部、宜蘭雨勢最大，要嚴防豪雨，其他山區亦有大雨。

氣象局也說，周日至下周四由於梅花颱風在台灣東方海面緩慢移動，近似滯留，受颱風外圍環流影響，北部及東半部地區有局部短暫陣雨，其中北部及東北部降雨較為明顯，山區及基隆北海岸有局部大雨發生的機率，其他地區仍為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

此外，氣象局提醒基隆北海岸、東半部及蘭嶼、綠島、恆春半島沿海及馬祖有長浪發生的機率；新竹至台南、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、蘭嶼、綠島易有較強陣風，也請注意。

氣象局預估，颱風在下周一至下周三期間最接近台灣，北部及東北部要嚴防大雨。圖／氣象局
氣象局預估，颱風在下周一至下周三期間最接近台灣，北部及東北部要嚴防大雨。圖／氣象局
從最新暴風圈侵襲機率圖來看，台北市、基隆市及宜蘭縣的機率都達4成。圖／氣象局
從最新暴風圈侵襲機率圖來看，台北市、基隆市及宜蘭縣的機率都達4成。圖／氣象局

颱風 氣象局 基隆

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