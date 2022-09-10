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還是沒修好！影響逾7萬人中秋行程 台鐵2關卡待解決

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還是沒修好！ 逾7萬人中秋行程受影響 台鐵2關卡待解決

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
台鐵彰化花壇至員林間8日上午傳出號誌故障，截至今晚，已影響344班次、逾7萬名旅客的中秋行程。記者黃仲裕／攝影
台鐵彰化花壇至員林間8日上午傳出號誌故障，截至今晚，已影響344班次、逾7萬名旅客的中秋行程。記者黃仲裕／攝影

台鐵花壇員林區間路段從前天一早就因號誌故障導致無法正常通行，也造成列車誤點連連，至今仍無法完全恢復。台鐵已將計軸器核心系統、計軸纜線及接地線都全部換新，逐一盤點事故原因，並縮小問題癥結，目標明日恢復正常疏運。這起事故是台鐵歷年影響最久的號誌故障事件，截至今晚，已影響344班次、逾7萬名旅客的中秋行程。

負責督導鐵路的交通部政務次長胡湘麟及台鐵局長杜微親自南下了解最新情況，也協請軌道領域專家學者到場協助，發現該區間遇列車通過時迴流電流可能造成干擾，形成「突波」傳回機房影響號誌系統不穩定而發生故障。

為防止突波持續干擾系統，台鐵計劃在機房相關計軸器模組加強突波防護，目前已調集頻譜分析儀、示波器及突波吸收器，能進一步加強機櫃主件防護。台鐵局電務處長周祖德晚間受訪時說，後續還要更換遮蔽係數良好的28P電纜，但因為要在平交道開挖，會在晚間收班斷電後立即更換，相關工程進度預計今天完成

台鐵局提醒，旅客凡列車誤點達45分以上，對號列車可全額退費，電子票證旅客當次乘車免扣款，定期票延長使用期限一日，並向旅客置上最深歉意；至於本次號誌故障將造成多少車票損失，台鐵局尚未統計。

台鐵

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