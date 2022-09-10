快訊

打嗝一個月沒好竟是「癌王」作祟 醫：治不好就是警訊

查理三世登基 前王室管家爆難搞：要幫擠牙膏、一天換衣5次

聽新聞
test
0:00 / 0:00

打嗝一個月沒好竟是「癌王」作祟 醫：治不好就是警訊

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
中秋佳節必吃糕餅和烤肉，醫師建議，精緻及高油脂、高蛋白的食物都應該少吃為妙。記者簡慧珍／攝影
中秋佳節必吃糕餅和烤肉，醫師建議，精緻及高油脂、高蛋白的食物都應該少吃為妙。記者簡慧珍／攝影

彰化縣76歲陳姓男子打嗝一個月，求醫服用腸胃藥沒改善，進一步檢查竟是罹患胰臟癌，且癌細胞已轉移肺部和肝臟，治療後病情仍不樂觀；醫師指出，陳男胰臟腫瘤壓迫腹部橫膈膜神經導致經常打嗝，如果民眾腸胃道異常吃藥半個月無效，就要趕快檢查。

陳男喜歡吃甜食，有糖尿病史，近年服用藥物、節制飲食加上每天運動，血糖控制得很好。3個月前陳男開始每天多次打嗝，空腹也打嗝，飯後也打嗝，做伸展運動或聽信偏方喝醋、大口吃飯都無效，打嗝一個月後求治。醫師詢問日常飲食，陳男說以蔬食為主，肉類不多，也很少食用糕餅糖果。醫師判斷是腸胃道蠕動不良，開給藥物，陳男服用一周沒改善，回診做腹部超音波掃出胰臟有腫瘤，再深入檢查確認胰臟癌四期。

衛福部肝膽腸胃科醫師蔡安順今天表示，胰臟癌初期幾乎沒症狀，到了出現症狀，可能上腹痛、後背痛或腹瀉，一旦腫瘤漸大，長在胰臟上半部會壓迫肝和膽囊，膽汁或胰液排不出來，病人出現黃疸，若長在胰臟下半部會壓迫腸胃道，病人容易脹氣甚至腹瀉，壓迫橫膈膜就會發生像陳男這樣的打嗝症狀。

蔡安順提醒民眾，要是腸胃道不舒服，到醫院診治和拿藥服用1至2周都沒改善，一定要回診仔細檢查，胰臟癌被稱為癌王，其實早期可透過超音波掃瞄膽管有沒有擴張、肝臟有沒有腫大及有無腹水，作為研判的依據，萬一確診，醫師會按照胰臟癌腫瘤的種類給予治療。

如何遠離胰臟癌？蔡安順認為，首先遠離精緻食物，特別是甜食，在糖類部分，白糖、冰糖、代糖屬於精緻糖，黑糖、砂糖優於白糖等精緻糖，如果能改為較天然的海藻糖、甜菜根榨出會比較理想；此外，平日常吃高油脂、高蛋白食物，例如蛋糕、糕餅都加重胰臟負擔，不利胰臟健康，所以中秋節要忌口減少甜食和高油脂、高蛋白等燒烤食物。

醫師 腫瘤

延伸閱讀

又是湘雅二院…誤把蓮子殼當腫瘤 1歲嬰兒險開刀

金醫院長王世典拜會楊鎮浯 盼能為設置腫瘤中心加把勁

七旬翁肚子痛到險喪命 手術揪元凶竟是「透抽」

胰臟癌擴散肝臟造黃膽 醫手術讓他減痛度最後時光

相關新聞

梅花增強為中颱 氣象局最新路徑曝 「這區域」嚴防豪雨

梅花颱風強度漸增，下午2時正式升格為中度颱風，14時的中心位置在鵝鑾鼻東方530公里海面上，以每小時11公里速度向北北西...

害6.8萬人行程延誤 台鐵號誌故障「元凶」找到了

台鐵花壇員林間號誌前天上午起就傳出故障，導致平交道無法正常運作，現已邁入第三天。根據台鐵統計，從事件發生起至今已造成超過...

國5、蘇花路廊湧北上車潮 警方：出乎意料順暢

連假第2天是中秋節，宜蘭縣礁溪、頭城、三星等地的景點湧現不少出遊人車潮。今天中午過後，國道5號、蘇花路廊開始出現北返車流...

不斷更新／中秋節國道14地雷路段 國5北返車潮將塞到半夜

國1南向楊梅至新竹、國3南向土城至關西路段，中午前會有一波車潮。國5南向南港系統至頭城路段，車多情形要持續到下午3、4時後才會逐漸紓解。

東琉線船班喊停不再慢半拍 今提早宣布12日全天停航

受梅花颱風影響，屏東東港往返小琉球的多家船運公司今天宣布，明天11日正常，後天12日受到颱風外圍環流影響，氣象局預測風速...

打嗝一個月沒好竟是「癌王」作祟 醫：治不好就是警訊

彰化縣76歲陳姓男子打嗝一個月，求醫服用腸胃藥沒改善，進一步檢查竟是罹患胰臟癌，且癌細胞已轉移肺部和肝臟，治療後病情仍不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。