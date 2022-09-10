梅花颱風逼近…蘭嶼、馬祖明日停航 綠島明天下午起無船返台
梅花颱風持續接近台灣東方外海，氣象局預估最快明天清晨就會發布海上颱風警報，交通部航港局今日表示，海運台馬航線、後壁湖及台東往返蘭嶼航線明日將全線停航，呼籲民眾於今日搭乘航班返台。
航港局晚間表示，下周一馬祖、蘭嶼、綠島全線停航，小琉球僅開航一航班；特別提醒今日於綠島旅遊之民眾，明天下午即無航班回台，請於上午前搭乘航班返台；以及小琉球下周一全日僅上午7時一個航班由小琉球返台，請謹慎評估出遊規劃。
航港局說，連假期間正在離島旅遊以及規劃將前往離島旅遊之民眾應留意梅花颱風路徑及航班資訊，適時調整旅程規劃，以免因航班變動影響返台時間。
預估明後兩日海運本島與離島間11條航線，開/停航情形如下：
（一）、台馬航線：
(1) 11日全數停航/ 3航次(基隆馬祖3航次、台北馬祖無航班)
(2) 12日全數停航/3航次(基隆馬祖2航次、台北馬祖1航次)
（二）、台澎航線：
1.高雄馬公線：
(1) 11日正常開航/ 1航次
(2) 12日正常開航/ 1航次
2.布袋馬公線：
(1) 11日正常開航/ 16航次
(2) 12日正常開航/ 6航次
3.將軍東吉線：
(1) 11日正常開航/ 4航次
(2) 12日全數停航/ 2航次
（三）、東琉航線
1.東琉線：
(1) 11日正常開航/ 50航次
(2) 12日開航/ 1航次(公船琉興輪7時/1航次)；停航/49航次
2.鹽琉線：
(1) 11日正常開航/ 12航次
(2) 12日全數停航/ 12航次
3.鵬琉線：
(1) 11日正常開航/2航次
(2) 12日無航班
（四）、東部航線
1.富岡綠島線：
(1) 11日開航/24航次；停航/5航次
(2) 12日全數停航/14航次
2.富岡蘭嶼線：
(1) 11日全數停航/ 6航次
(2) 12日全數停航/ 4航次
3.後壁湖蘭嶼線：
(1) 11日全數停航/ 6航次
(2) 12日全數停航/ 4航次
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