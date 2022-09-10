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梅花增強為中颱 氣象局最新路徑曝 「這區域」嚴防豪雨
梅花颱風強度漸增，下午2時正式升格為中度颱風，14時的中心位置在鵝鑾鼻東方530公里海面上，以每小時11公里速度向北北西進行。中央氣象局預估明天清晨到上午，就有可能發布海上颱風警報。
氣象局說，中颱梅花目前位於鵝鑾鼻東方530公里海面上，目前往西北方向前進，到了台灣東部海面後會轉往北移動，通過台灣東方後來到東海、黃海區域，預計明天開始到下周三都會為台灣帶來影響。
氣象局也說，周日至下周四由於梅花颱風在台灣東方海面緩慢移動，近似滯留，受颱風外圍環流影響，北部及東半部地區有局部短暫陣雨，其中北部及東北部降雨較為明顯，山區及基隆北海岸有局部大雨發生的機率，其他地區仍為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。
氣象局說，從降雨趨勢預測來看，下周一、周二，北部及東北部山區尤其要要注意降雨，可能有局部大雨或豪雨發生的機率，下周三後颱風會遠離，降雨也會明顯趨緩。
至於有無發布陸上颱風警報可能？氣象局說，暴風圈最靠近台灣時間在下周二，發布陸警機率低，不排除在最靠近颱風時暴風圈擴大或路徑西偏，暴風圈就有觸陸可能。
氣象局說，梅花颱風的路徑往西北進入到台灣東部外海的時間點是下周一、下周二，走的速度趨緩甚至稍微停滯；路徑上與軒嵐諾颱風是有點類似，不過軒嵐諾在巴士海峽東邊海面上有往南偏再北轉的幅度，停滯時間相當久，和梅花路徑是比較不一樣的。
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