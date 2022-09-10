快訊

梅花增強為中颱！氣象局最新路徑曝光 「這區域」嚴防豪雨

赴馬爾地夫渡蜜月 許維恩「緊夾王家梁」大尺度照曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

梅花增強為中颱 氣象局最新路徑曝 「這區域」嚴防豪雨

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
氣象局說，從降雨趨勢預測來看，下周一、周二，北部及東北部山區尤其要要注意降雨，可能有局部大雨或豪雨發生的機率。記者林伯東／攝影
氣象局說，從降雨趨勢預測來看，下周一、周二，北部及東北部山區尤其要要注意降雨，可能有局部大雨或豪雨發生的機率。記者林伯東／攝影

梅花颱風強度漸增，下午2時正式升格為中度颱風，14時的中心位置在鵝鑾鼻東方530公里海面上，以每小時11公里速度向北北西進行。中央氣象局預估明天清晨到上午，就有可能發布海上颱風警報。

氣象局說，中颱梅花目前位於鵝鑾鼻東方530公里海面上，目前往西北方向前進，到了台灣東部海面後會轉往北移動，通過台灣東方後來到東海、黃海區域，預計明天開始到下周三都會為台灣帶來影響。

氣象局也說，周日至下周四由於梅花颱風在台灣東方海面緩慢移動，近似滯留，受颱風外圍環流影響，北部及東半部地區有局部短暫陣雨，其中北部及東北部降雨較為明顯，山區及基隆北海岸有局部大雨發生的機率，其他地區仍為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

氣象局說，從降雨趨勢預測來看，下周一、周二，北部及東北部山區尤其要要注意降雨，可能有局部大雨或豪雨發生的機率，下周三後颱風會遠離，降雨也會明顯趨緩。

至於有無發布陸上颱風警報可能？氣象局說，暴風圈最靠近台灣時間在下周二，發布陸警機率低，不排除在最靠近颱風時暴風圈擴大或路徑西偏，暴風圈就有觸陸可能。

氣象局說，梅花颱風的路徑往西北進入到台灣東部外海的時間點是下周一、下周二，走的速度趨緩甚至稍微停滯；路徑上與軒嵐諾颱風是有點類似，不過軒嵐諾在巴士海峽東邊海面上有往南偏再北轉的幅度，停滯時間相當久，和梅花路徑是比較不一樣的。

梅花颱風強度漸增，下午2時正式升格為中度颱風。圖／中央氣象局提供
梅花颱風強度漸增，下午2時正式升格為中度颱風。圖／中央氣象局提供

颱風 氣象局 梅花 豪雨

延伸閱讀

梅花颱風下午2時轉中颱 最快明晨發海警、下周二最接近台灣

受梅花颱風影響 台東往返綠島船班明中午後停航

梅花颱風逼近 北部、東北部明起雨彈襲4天

蘭嶼船班明停航 遊客剛登島要折返了！

相關新聞

害6.8萬人行程延誤 台鐵號誌故障「元凶」找到了

台鐵花壇員林間號誌前天上午起就傳出故障，導致平交道無法正常運作，現已邁入第三天。根據台鐵統計，從事件發生起至今已造成超過...

不斷更新／中秋節國道14地雷路段 國5北返車潮將塞到半夜

國1南向楊梅至新竹、國3南向土城至關西路段，中午前會有一波車潮。國5南向南港系統至頭城路段，車多情形要持續到下午3、4時後才會逐漸紓解。

台鐵號誌故障致列車誤點明天能恢復正常？ 胡湘麟：今天努力解決

台鐵花壇站到員林站間號誌故障，平交道橫桿幾乎無法升起，台鐵仍在搶修、列車誤點，交通部次長胡湘麟今天到員林視察表示，員工與...

梅花增強為中颱 氣象局最新路徑曝 「這區域」嚴防豪雨

梅花颱風強度漸增，下午2時正式升格為中度颱風，14時的中心位置在鵝鑾鼻東方530公里海面上，以每小時11公里速度向北北西...

梅花颱風下午2時轉中颱 最快明晨發海警、下周二最接近台灣

今天是中秋連假第二天，也是中秋節，出遊的同時也要注意天氣變化。中央氣象局表示，上午全台仍是多雲到晴的天氣，午後中南部要注...

梅花增強為中颱 最快11日清晨發布海上警報

中央氣象局說，颱風梅花今天下午2時增強為中度颱風，預計最快明天清晨發布海上警報

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。