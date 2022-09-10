害6.8萬人行程延誤 台鐵號誌故障「元凶」找到了

台鐵花壇員林間號誌前天上午起就傳出故障，導致平交道無法正常運作，現已邁入第三天。根據台鐵統計，從事件發生起至今已造成超過6萬8千名旅客行程延誤。

交通部次長胡湘麟今日親自南下坐鎮，赴台鐵員林站，視察員林花壇間號誌故障搶修情形，也協請軌道領域專家學者到場協助。

台鐵局說，上午檢查過程中已縮小範圍，將重點集中於中正西路平交道至擺塘巷平交道之間的號誌電纜，該區間遇列車通過時迴流電流可能造成干擾，形成「突波」傳回機房影響號誌系統不穩定而發生故障。

台鐵局正抽換這一區段號誌電纜換用遮蔽係數良好的28P電纜，並計劃在機房相關計軸器模組加強突波防護，目前已調集頻譜分析儀、示波器及突波吸收器，加強機櫃主件防護，相關工程進度預計今天完成。