台鐵設備故障持續誤點 彰化火車站月台塞爆

台鐵花壇-員林間因號誌故障導致平交道無法正常運作，邁入第三天中午仍無法完全修復，今天仍有多班次誤點，彰化火車站下午月台上甚至擠滿人潮，不少人選擇有車先上，有北部學子今天回到彰化，整整比預計時間晚了2小時，也表示明天回北部不敢再搭火車了。

台鐵統計這次故障截今天中午為止計影響53列、合計延誤2831分、旅客約9574人。彰化火車站為山海線交會大站，今天無論北上或南下，車次延誤時間從幾分鐘到2個小時不等，車站外車多等候旅客外，大廳內也有許多人等著搭車。