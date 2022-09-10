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台鐵設備故障持續誤點 彰化火車站月台塞爆

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化火車站月台今天下午塞爆，許多旅客等著搭車。圖／翻攝彰化踢爆網
彰化火車站月台今天下午塞爆，許多旅客等著搭車。圖／翻攝彰化踢爆網

台鐵花壇-員林間因號誌故障導致平交道無法正常運作，邁入第三天中午仍無法完全修復，今天仍有多班次誤點，彰化火車站下午月台上甚至擠滿人潮，不少人選擇有車先上，有北部學子今天回到彰化，整整比預計時間晚了2小時，也表示明天回北部不敢再搭火車了。

台鐵統計這次故障截今天中午為止計影響53列、合計延誤2831分、旅客約9574人。彰化火車站為山海線交會大站，今天無論北上或南下，車次延誤時間從幾分鐘到2個小時不等，車站外車多等候旅客外，大廳內也有許多人等著搭車。

一名陳姓學生說，打算坐火車到台中，原本的車班延誤，準備有北上車來就搭；他還說，朋友今天原本要從員林到永靖，短短距離但等了2個小時還上不了車，最後只能請家人去接，相當困擾。

彰化火車站時刻表顯示多班車次延誤。記者林敬家／攝影
彰化火車站時刻表顯示多班車次延誤。記者林敬家／攝影

彰化 火車站 台鐵

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