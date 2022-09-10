再增2例！高雄前鎮區本土登革熱疫情 群聚累計3例「居住地鄰近」

疾病管制署今公布國內新增2例本土登革熱病例，均居住高雄市前鎮區，分別為80多歲（案2）及50多歲女性（案3），因居住地鄰近今年9月6日公布個案（案1），於9月7日接受擴大採檢716人，其中案2於採檢後出現發燒、食慾不振、噁心嘔吐等症狀，案3則無症狀。

案1為居住高雄市前鎮區60歲男性，因陸續出現發燒、頭痛、肌肉痠痛、關節痛及腹瀉等症狀，分別於8月29日及31日就醫並收治住院，9月5日登革熱NS1快篩陽性，經醫院通報檢驗後確診感染登革熱，日前住院觀察。

今日新增2例登革熱個案居住同一里，與案1為鄰近里，疾管署副署長莊人祥表示，案2、案3近期均無國內外旅遊史，主要活動地點以高雄市住家附近為主，且病毒與案1均屬登革病毒第一型，研判屬同起群聚感染，但非家庭群聚。

為防範疫情擴散，衛生單位已前往個案居住地及活動地周邊進行擴大疫調及採檢、孳生源清除、化學防治及民眾衛教等工作，並加強醫療院所通報警覺。莊人祥說，該起登革熱群聚陽性率0.28%，將視疫調情況決定是否需再擴大採檢。

疾管署統計，國內今年截至目前累計5例登革熱本土病例，分別為臺中市2例及高雄市3例，另有31例境外移入病例，感染國家分別自越南(18例)、印尼(6例)、菲律賓(2例)、新加坡(2例)、泰國(1例)、緬甸(1例)及宏都拉斯(1例)移入。

另依監測資料顯示，國際登革熱疫情上升，鄰近之東南亞/南亞多國包括寮國、斯里蘭卡、越南、菲律賓、泰國及馬來西亞疫情處高峰或持續上升，並高於去年同期。另美洲地區疫情持續，累計報告超過226萬例，以南美洲巴西逾201萬例報告數為多，已為去年同期2.4倍，祕魯、哥倫比亞、尼加拉瓜及厄瓜多等疫情亦嚴峻。

針對今日疫情高於去年同期，莊人祥表示，過去2年各國邊境管制、航班減少、且檢疫天數長。今年國際恢復交流，若已經開放邊境，加上天氣氣溫高或下雨，都可能增加疫病流通，讓登革熱疫情上升。

疾管署呼籲，近期國內各地持續有降雨機會，且病媒蚊僅需0.5公分積水即可繁殖，請民眾雨後應加強住家戶內外環境整頓及孳生源清除，落實「巡、倒、清、刷」；若需長時間在戶外活動，請穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可的防蚊藥劑；如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，應儘速就醫，並告知活動史，以利醫療院所即時診療及通報。

此外，也請醫療院所提高警覺，加強詢問就診者之TOCC（旅遊史、職業史、接觸史、群聚史），並可使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷及早通報，以利衛生單位採取防治工作。有關登革熱相關資訊可至疾管署全球資訊網(https://www.cdc.gov.tw)查閱，或撥打免付費防疫專線1922(0800-001922)洽詢。