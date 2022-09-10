聽新聞
test
0:00 / 0:00
史上最嚴重號誌故障事件 收假日疏運怎辦？ 交通部：台鐵營運不會中斷
台鐵花壇員林間因號誌故障導致平交道無法正常運作，邁入第三天中午仍無法完全修復。由於明天是中秋連假收假日，預料會有大量旅客北返，是否可能以「類火車」方式加開客運協助疏運旅客？交通部說，該路段3處平交道現採通訊人工慢行，每列車雖延誤20至30分鐘，但台鐵營運不會中斷。
號誌故障的前兩天，台鐵已將計軸器核心系統、計軸纜線及接地線都全部換新，但今日上午測試號誌運作仍不穩定，仍有不明電流訊號干擾計軸器，目前仍在針對號誌故障的6公里區段逐一清查，要找出訊號干擾源。
台鐵e訂通APP稍早也發出訊息通知，指出受號誌故障影響，員林、大村、花壇間南下北上列車有所延誤，敬請見諒，預計回復時間為今晚11時59分；台鐵應變小組說，目前仍在全力找出干擾源，盼能盡快回復正常營運。
台鐵也認為，這次事件是歷來最嚴重的一起號誌故障事件，以往很快就能排除異常，頂多一天內就能修復，但這次故障卻已延續至第三天，已是台鐵歷年修最久的號誌異常事件。
根據台鐵時刻資訊，行經事故路段的上下行列車均有故障，區間車大多延誤在1小時以上，以2707次區間快為例，已延遲191分鐘、超過3小時；對號列車則延誤在40分鐘至70分鐘間。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言