史上最嚴重號誌故障事件 收假日疏運怎辦？ 交通部：台鐵營運不會中斷

台鐵花壇員林間因號誌故障導致平交道無法正常運作，邁入第三天中午仍無法完全修復。由於明天是中秋連假收假日，預料會有大量旅客北返，是否可能以「類火車」方式加開客運協助疏運旅客？交通部說，該路段3處平交道現採通訊人工慢行，每列車雖延誤20至30分鐘，但台鐵營運不會中斷。

號誌故障的前兩天，台鐵已將計軸器核心系統、計軸纜線及接地線都全部換新，但今日上午測試號誌運作仍不穩定，仍有不明電流訊號干擾計軸器，目前仍在針對號誌故障的6公里區段逐一清查，要找出訊號干擾源。

台鐵e訂通APP稍早也發出訊息通知，指出受號誌故障影響，員林、大村、花壇間南下北上列車有所延誤，敬請見諒，預計回復時間為今晚11時59分；台鐵應變小組說，目前仍在全力找出干擾源，盼能盡快回復正常營運。

台鐵也認為，這次事件是歷來最嚴重的一起號誌故障事件，以往很快就能排除異常，頂多一天內就能修復，但這次故障卻已延續至第三天，已是台鐵歷年修最久的號誌異常事件。