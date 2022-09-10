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史上最嚴重號誌故障事件 收假日疏運怎辦？ 交通部：台鐵營運不會中斷

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
台鐵彰化花壇至員林間從7日傳出號誌故障，先後歷經逾48小時搶修，號誌仍有間歇性不穩定狀態，平均每班列車延誤20至25分鐘不等，超過6萬名旅客受影響，眼看中秋連假都已過了一半，台鐵號誌依舊故障，也讓不少民眾嘲諷是不是「類罷工」。圖／民眾黃敏學提供
台鐵彰化花壇至員林間從7日傳出號誌故障，先後歷經逾48小時搶修，號誌仍有間歇性不穩定狀態，平均每班列車延誤20至25分鐘不等，超過6萬名旅客受影響，眼看中秋連假都已過了一半，台鐵號誌依舊故障，也讓不少民眾嘲諷是不是「類罷工」。圖／民眾黃敏學提供

台鐵花壇員林間因號誌故障導致平交道無法正常運作，邁入第三天中午仍無法完全修復。由於明天是中秋連假收假日，預料會有大量旅客北返，是否可能以「類火車」方式加開客運協助疏運旅客？交通部說，該路段3處平交道現採通訊人工慢行，每列車雖延誤20至30分鐘，但台鐵營運不會中斷。

號誌故障的前兩天，台鐵已將計軸器核心系統、計軸纜線及接地線都全部換新，但今日上午測試號誌運作仍不穩定，仍有不明電流訊號干擾計軸器，目前仍在針對號誌故障的6公里區段逐一清查，要找出訊號干擾源。

台鐵e訂通APP稍早也發出訊息通知，指出受號誌故障影響，員林、大村、花壇間南下北上列車有所延誤，敬請見諒，預計回復時間為今晚11時59分；台鐵應變小組說，目前仍在全力找出干擾源，盼能盡快回復正常營運。

台鐵也認為，這次事件是歷來最嚴重的一起號誌故障事件，以往很快就能排除異常，頂多一天內就能修復，但這次故障卻已延續至第三天，已是台鐵歷年修最久的號誌異常事件。

根據台鐵時刻資訊，行經事故路段的上下行列車均有故障，區間車大多延誤在1小時以上，以2707次區間快為例，已延遲191分鐘、超過3小時；對號列車則延誤在40分鐘至70分鐘間。

台鐵花壇員林間號誌故障導致平交道無法正常運作，行經該路段的台鐵行列車都出現延誤情形，故障已持續超過48小時、邁入第三天仍無法完全修復。記者黃仲裕／攝影
台鐵花壇員林間號誌故障導致平交道無法正常運作，行經該路段的台鐵行列車都出現延誤情形，故障已持續超過48小時、邁入第三天仍無法完全修復。記者黃仲裕／攝影

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