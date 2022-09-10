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連假第2天宜蘭好天氣 太平山、傳藝、清水地熱湧人潮
中秋連假好天氣，宜蘭地區今天依舊陽光露臉，縣內各地景點人氣旺，不少人攜家帶眷來到太平山國家森林遊樂區、清水地熱遊憩區，中午前入園均破2000人人次，宜蘭傳藝園區也有中秋系列活動，現場相當熱鬧。
太平山國家森林遊樂區位在海拔2000公尺，知名景點如蹦蹦車、見晴懷古步道、翠峰湖環山步道、鳩之澤溫泉，深受遊客喜愛。昨天入園遊客2614人，今天中午前就有2950人。羅東林管處指出，前年中秋3天連假5100人造訪，去年4天僅4900人，昨天與今天上午就超過5500人次入園，遊客量增加3成之多。
清水地熱遊憩區有著豐富地熱資源，可以煮食、泡腳、泡湯，是宜蘭縣景區人氣王。昨天吸引4058人次造訪，今天上午也有2600名遊客。宜蘭傳藝園區連假首日，入園遊客高達3000人，比起開學前當周多了近千人，今天中午前也有近千人入園，預估下午還會湧進不少出遊民眾。
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