台中自行車嘉年華今開跑 前800位民眾有獎品

今天是中秋連假第2天，台中一早天空綻晴、秋風舒適，2022台中自行車嘉年華今早在東勢客家文化園區起跑，前800位民眾有紀念品，吸引不少單車愛好者參加。台中市觀旅局長韓育琪揭開序幕，公布今年主題是Let’s All Ride，希望大家走出戶外，多運動提升免疫力。

2022台中自行車嘉年華今在東勢客家文化園區揭開序幕，終點在后里馬場，全長18.4公里，沿著東豐自行車道跟后豐鐵馬道，沿途欣賞0蛋月台、大甲溪花梁鋼橋、九號隧道等特色景點，還有各種好吃的攤位跟表演活動。

終點站后里馬場旁規劃舞台表演，有知名民歌手南方二重唱、王瑞瑜、于台煙、施孝榮，及最受小朋友歡迎的YOYO台-月亮姊姊&星星哥哥、柳丁哥哥&草莓姊姊，還有小男孩樂團、鹿喜、咖哩玩劇團、單車競技表演、魔術親子表演等各項精彩節目，老少咸宜。

觀光旅遊局表示，現場吸引超過500位民眾參加，主辦單位規劃前800位民眾可加碼兌換紀念品，「幾乎人人都有獎」，現場抽出iPhone 13、捷安特自行車等大獎，現場氣氛超嗨。