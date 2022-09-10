台鐵號誌故障預計深夜修復 展開儀器巡軌找出干擾源

台鐵花壇員林間號誌故障導致平交道無法正常運作，行經該路段的列車都出現延誤情形，故障已持續超過48小時、邁入第三天中午仍無法完全修復。交通部長王國材說，現準備用儀器巡軌方式，找出干擾源，西門子廠商人員及台鐵同仁持續在現場努力中。

負責督導鐵路的交通部政務次長胡湘麟及台鐵局長杜微親自南下了解最新情況，盼能盡早找到問題癥結、恢復鐵路正常運行，不過到了中午仍無法排除異常，平交道現採通訊人工管制，雖營運未中斷但列車通過需慢行。

號誌故障的前兩天，台鐵已將計軸器核心系統、計軸纜線及接地線都全部換新，但今日上午測試號誌運作仍不穩定，仍有不明電流訊號干擾計軸器，目前仍在針對號誌故障的6公里區段逐一清查，要找出訊號干擾源。

根據台鐵時刻資訊，行經事故路段的上下行列車均有故障，區間車大多延誤在1小時以上，以2707次區間快為例，已延遲191分鐘、超過3小時；對號列車則延誤在40分鐘至70分鐘間。