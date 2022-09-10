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影／台鐵號誌故障進入第三天 持續搶修中

攝影中心／ 記者黃仲裕／彰化即時報導
台鐵花壇員林間號誌故障導致平交道無法正常運作，行經該路段的台鐵行列車都出現延誤情形，故障已持續超過48小時、邁入第三天仍無法完全修復。記者黃仲裕／攝影
台鐵花壇員林間號誌故障導致平交道無法正常運作，行經該路段的台鐵行列車都出現延誤情形，故障已持續超過48小時、邁入第三天仍無法完全修復。記者黃仲裕／攝影

台鐵號誌故障今天進入第三天，累計已持續超過48小時，雖然台鐵局副局長陳仕其前往現場坐鎮指揮，但過了一夜故障仍未完全解除。今天則由負責督導鐵路的交通部政務次長胡湘麟及台鐵局長杜微親自南下了解最新情況，盼能盡早找到問題癥結、恢復鐵路正常運行。台鐵的處理方式是把計軸器接頭偵測電纜、主機板都檢查過，今早卻又出現干擾，目前已巡軌方式檢查，該路段3處平交道以人工方式控制。

附近餐飲業者表示，這幾天因為平交道維修封閉，生意大受影響，苦不堪言，雖然覺得無奈，仍只能對現場施工人員加油打氣。因為號誌異常，彰化縣大村鄉中正西路平交道不時發生「噹、噹」警示聲，令民眾備感焦慮，目前台鐵仍以人力維持交通秩序，預計受影響人數高達二萬人。

台鐵花壇員林間號誌故障導致平交道無法正常運作，行經該路段的台鐵行列車都出現延誤情形，故障已持續超過48小時，邁入第三天仍無法完全修復，台鐵仍持續搶修。記者黃仲裕／攝影
台鐵花壇員林間號誌故障導致平交道無法正常運作，行經該路段的台鐵行列車都出現延誤情形，故障已持續超過48小時，邁入第三天仍無法完全修復，台鐵仍持續搶修。記者黃仲裕／攝影
台鐵彰化花壇至員林間從7日傳出號誌故障，先後歷經逾48小時搶修，號誌仍有間歇性不穩定狀態，平均每班列車延誤20至25分鐘不等，超過6萬名旅客受影響。記者黃仲裕／攝影
台鐵彰化花壇至員林間從7日傳出號誌故障，先後歷經逾48小時搶修，號誌仍有間歇性不穩定狀態，平均每班列車延誤20至25分鐘不等，超過6萬名旅客受影響。記者黃仲裕／攝影

台鐵 交通部

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