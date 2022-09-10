墾丁、小琉球中秋住房旺 屏鵝公路南下車流爆大量

中秋節連假次日，屏東熱門觀光和水上活動景點墾丁及小琉球，訂房率繼續突破九成，小琉球登島昨天突破萬人次，往返屏東墾丁和台東的台1線枋寮段，昨天南下路段單日車流量達到超大量的3萬5447輛車次，警方今天上午8時實施南下調撥車道措施，屏鵝公路「種樹百里」工區因暫時停工並恢復2個車道，加上警方祭出燈控等紓導措施，車流尚稱順暢。

據東琉線交通船業者統計，昨天的好天氣，有超過1萬人次搭船前往小琉球，候船碼頭遊客大排長龍，5家民營和1家公營船公司不斷加開班次疏運人潮，直到下午4時才獲舒緩。小琉球蔡姓民宿業者說，雖然交通部的悠遊國旅補助已在8日結束，但部分是之前颱風延訂的遊客，昨、今兩天都有九成住房，加上單日往返遊客多，今天可望再達破萬人登島水準。

屏東警方表示，南下墾丁和台東的屏鵝公路台1線枋寮鄉水底寮段，今天一早再出現「早鳥」車潮，每小時逾2000輛次，警方於8時實施南下調撥車道措施，因為車潮不斷，預定下午才撤除調撥措施；屏鵝公路「種樹百里」多處工區因在連假期間暫時停工並恢復2個車道，加上警方祭出替代道路、燈控等多項交通紓導措施，車流尚稱順暢；預定明天下午1時會出現北返車潮，請民眾盡量避開塞車地雷時段。