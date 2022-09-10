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避免中秋月圓身材也圓 營養師建議烤肉、運動333

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
烤肉是中秋節應景活動。圖／嘉義醫院提供
烤肉是中秋節應景活動。圖／嘉義醫院提供

烤肉是中秋節應景活動，衛生福利部嘉義醫院表示，中秋烤肉333，加上運動333，避免月圓身材也圓。另外柚子可去油解膩，還可以補充纖維與維他命C，但也不要過量。

嘉義醫院營養師團隊表示，所謂烤肉333，係國健署建議333烤肉原則「多蔬果、多喝水、多運動！少油鹽、少紅肉、少醬料！去肉皮、去奶油、去焦黑！」。運動也要333，「每週至少運動3次，每次至少30分鐘，且每次運動後的心跳速率達到每分鐘130次以上」。維持低強度運動習慣，讓中秋健康又快樂。

嘉義醫院表示，雖然1年當中烤肉活動次數不多，但研究發現，肉類油脂加上高溫炭火，會讓致癌物甲醛、苯及乙醛的濃度大幅上升，PM 2.5濃度增加容易危害肺部。建議烤肉除了使用鋁箔隔絕火源與油脂，也能多選富含β-胡蘿蔔素、黏多醣、OMEGA-3脂肪酸、維生素C的食材，例如，南瓜、山藥、紅蘿蔔、鮭魚、秋刀魚、鮪魚、芭樂、柚子、奇異果…等，有助提升上呼吸道抵抗力。

嘉義醫院表示，烤肉、吃月餅，搭配柚子不只去油解膩，還可以補充纖維與維他命C。不過柚子好吃，也不要過量，營養師提醒，1份1/4顆文旦熱量約為60大卡，維生素C也達1日最低建議量100mg，當屬富含膳食纖維和維他命C的優質水果。但有服用慢性藥物期間都要儘量避免攝取，以避免藥物交互作用。另外體重管理、需控制血糖及腎臟病友們，最多1天2份為限，以免造成負擔。

衛生福利部嘉義醫院營養師團隊建議，中秋烤肉333、運動333，避免月圓身材也圓。圖／嘉義醫院提供
衛生福利部嘉義醫院營養師團隊建議，中秋烤肉333、運動333，避免月圓身材也圓。圖／嘉義醫院提供

烤肉 中秋節

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