避免中秋月圓身材也圓 營養師建議烤肉、運動333

烤肉是中秋節應景活動，衛生福利部嘉義醫院表示，中秋烤肉333，加上運動333，避免月圓身材也圓。另外柚子可去油解膩，還可以補充纖維與維他命C，但也不要過量。

嘉義醫院營養師團隊表示，所謂烤肉333，係國健署建議333烤肉原則「多蔬果、多喝水、多運動！少油鹽、少紅肉、少醬料！去肉皮、去奶油、去焦黑！」。運動也要333，「每週至少運動3次，每次至少30分鐘，且每次運動後的心跳速率達到每分鐘130次以上」。維持低強度運動習慣，讓中秋健康又快樂。

嘉義醫院表示，雖然1年當中烤肉活動次數不多，但研究發現，肉類油脂加上高溫炭火，會讓致癌物甲醛、苯及乙醛的濃度大幅上升，PM 2.5濃度增加容易危害肺部。建議烤肉除了使用鋁箔隔絕火源與油脂，也能多選富含β-胡蘿蔔素、黏多醣、OMEGA-3脂肪酸、維生素C的食材，例如，南瓜、山藥、紅蘿蔔、鮭魚、秋刀魚、鮪魚、芭樂、柚子、奇異果…等，有助提升上呼吸道抵抗力。